Краш-тесты выявили слабое место популярных кроссоверов: даже дорогие модели получили самые низкие оценки

Американский институт дорожной безопасности IIHS проверил популярные кроссоверы по ужесточенной методике. Результаты оказались неожиданными даже для автомобилей известных брендов.

Очередные испытания Американского института страхования дорожной безопасности (IIHS) показали, что некоторые современные кроссоверы по-прежнему недостаточно защищают пассажиров заднего ряда. Среди проверенных автомобилей оказались модели Audi, Toyota, Chevrolet и Nissan. Несмотря на хорошие результаты в других дисциплинах, несколько машин получили неудовлетворительные оценки при фронтальном столкновении.

Проблемы были выявлены благодаря обновленной методике краш-тестов, введенной в 2022 году. Она предусматривает удар на скорости примерно 64 км/ч с перекрытием 40 % передней части автомобиля. Главное отличие от предыдущих испытаний — дополнительный манекен на заднем сиденье, имитирующий невысокого взрослого человека или 12-летнего ребенка. Именно его защита стала слабым местом ряда популярных моделей.

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Какие автомобили показали худшие результаты

Одним из самых больших разочарований стал Audi Q3 2026–2027 модельных годов. Немецкий кроссовер получил самую низкую оценку «Poor» («плохо») в обновленном фронтальном тесте. При этом кузов автомобиля хорошо выдержал удар, а защита водителя осталась на высоком уровне. Основные претензии экспертов касались системы удержания заднего пассажира и риска травмирования его грудной клетки.

Audi Q3 2026–2027

Аналогичный результат продемонстрировал Chevrolet Trailblazer 2026 года. Эксперты выявили недостатки в работе ремней безопасности второго ряда, хотя прочность кузова и защиту водителя оценили положительно. Кроме того, модель получила низкие оценки за эффективность автоматического предотвращения столкновений с другими автомобилями, а характеристики головного освещения заметно различались в зависимости от комплектации.

Chevrolet Trailblazer (2026)

Toyota RAV4 нового поколения показала лучшие результаты, но также не смогла получить наивысшую оценку. Обычная гибридная версия заслужила оценку Acceptable («приемлемо»), тогда как подключаемый гибрид RAV4 Plug-In Hybrid получил оценку Marginal («удовлетворительно»). В обоих случаях основные замечания вновь касались защиты пассажиров заднего ряда.

Toyota RAV4

Результаты краш-тестов IIHS

Автомобиль Фронтальный удар с 40-процентным перекрытием Боковой удар Audi Q3 (2026–2027) Плохо Хорошо Chevrolet Trailblazer (2026) Плохо Хорошо Toyota RAV4 Hybrid (2026) Приемлемо Хорошо Toyota RAV4 Plug-In Hybrid (2026) Косвенно Хорошо Nissan Kicks (2026–2027)* Хорошо Хорошо

Для Nissan Kicks приведены результаты для автомобилей, выпущенных после июня 2026 года, когда производитель изменил конструкцию задних ремней безопасности.

IIHS использует четырёхуровневую шкалу оценки: Good («хорошо»), Acceptable («приемлемо»), Marginal («удовлетворительно») и Poor («плохо»). Таблица показывает результаты именно испытаний на прочность и защиту при столкновениях, а не общий рейтинг всех систем безопасности автомобиля.

Один из производителей уже устранил эту проблему

На фоне неудачных результатов конкурентов интересным примером стал Nissan Kicks. Изначально кроссовер также получил самую низкую оценку в обновленном фронтальном тесте. Однако после анализа результатов компания Nissan доработала задние ремни безопасности, изменив их конструкцию для более эффективного удержания пассажиров при столкновении. Повторные испытания автомобилей, выпущенных после июня 2026 года, показали существенное улучшение.

В результате Nissan Kicks получил наивысшую оценку «Good» и заслужил награду «Top Safety Pick 2026». При этом эта награда присуждается только автомобилям, выпущенным после соответствующих конструктивных изменений. Пример Nissan демонстрирует, что даже без масштабной модернизации кузова производители могут значительно повысить безопасность пассажиров благодаря доработке систем удержания.

Эксперты IIHS отмечают, что низкая оценка в одном испытании не означает, что автомобиль в целом небезопасен. Большинство протестированных моделей хорошо защитили водителей и продемонстрировали высокую прочность кузова. Однако результаты подтверждают, что задние сиденья остаются проблемной зоной даже в современных автомобилях с многочисленными электронными системами безопасности.

Важно также учитывать, что IIHS тестирует автомобили, предназначенные для американского рынка. Их конструкция, оснащение и системы безопасности могут отличаться от версий, продаваемых в Европе и Украине, поэтому результаты не всегда можно напрямую применять ко всем комплектациям конкретной модели.