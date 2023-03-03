Українцям порадили ставити свої смартфони дисплеєм до низу

У сучасному світі телефон є предметом першої необхідності. Більшості українців важко уявити життя без нього. Багато хто з нас часто кладе свої смартфони дисплеєм вниз, а інші дивуються чому. Однак такий підхід має логічну причину.

По-перше, у більшості моделей смартфонів камера трохи виступає із задньої частини телефону, що ускладнює його рівне положення на спині. З часом скло камери також може подряпатися, що може негативно позначитися на якості ваших фотографій та відео, і для усунення цієї проблеми знадобиться фахівець.

По-друге, розміщення телефону екраном вниз може допомогти зберегти час роботи акумулятора. Якщо ви постійно перевіряєте повідомлення, ваш акумулятор буде розряджатися швидше, що вимагатиме багаторазової підзарядки протягом дня. Ігнорування повідомлень та розміщення телефону лицьовою стороною вниз допоможе вам заощадити заряд батареї.