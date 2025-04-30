DxOMark назвав найбільш автономніший смартфону у світі

Фахівці лабораторії DxOMark оцінили автономність смартфона Motorola Edge 60 Pro, влаштувавши йому серію тестів. Ємний АКБ і високі результати за швидкістю заряджання та енергоефективністю допомогли пристрою посісти лідируючу позицію у світовому рейтингу.

Motorola Edge 60 Pro обладнаний акумулятором на 6000 мАг. Основні споживачі енергії – OLED-екран діагоналлю 6,67 дюйма з частотою оновлення 120 Гц і процесор Dimensity 8350, що працює у зв’язці з конфігурацією пам’яті 12/512 ГБ.

Випробування, проведені в різних сценаріях використання пристрою, дозволили експертам виділити його сильні та слабкі сторони. Серед переваг були відзначені:

Відмінна автономність у більшості випадків використання – понад 82 години роботи на одному заряді.

Тривалий час роботи в різних сценаріях використання, особливо під час перегляду потокового відео та ігрових сесій – до 26 і 14 годин відповідно.

Швидке та ефективне заряджання – до 80% всього за 32 хвилини та близько 8 годин автономності після 5-хвилинної сесії.

Висока оптимізація потужності з низькими розрядними струмами в більшості випадків.

Єдиним мінусом стала продуктивність бездротового заряджання з результатами нижче середнього показника для цього цінового сегмента.

За підсумками тестів Motorola Edge 60 Pro заробив 164 бали і посів першу сходинку у світовому рейтингу автономності смартфонів за версією DxOMark, розділивши її з Honor x9c і Honor Magic7 Lite.