Яблучне оновлення: якою буде фронтальна камера iPhone 14 та чи змінить вона індустрію селфі

Оскільки весь світ з нетерпінням чекає на новинку, чутки про оновлення iPhone 14 ширяться все частіше, а інсайдери дають власні прогнози. Наприклад, Міг-Чи-Куо вважає, що важливі оновлення стосуватимуться фронтальної камери нового смартфона.





В Apple планують додати модуль автоматичного фокусування на фронтальній камері від виробників Genius і Cowell. Ще одним важливим моментом стане застосування 6-лінзової оптики замість 5-лінзової. До того ж зменшиться значення діафрагми для фронтальної камери, воно складе f/1.9. Це означає, що за умов дефіциту освітлення селфі з iPhone 14 будуть світліші та природніші.

Об’єктив основної камери також буде модернізовано – він отримає роздільну здатність у 48 Мп та один чи два допоміжні об’єктиви в залежності від конфігурації. Над розробкою об’єктивів працюють інженери компаній Genius і Largan. До цього року суттєве оновлення можливостей фронтальної камери відбулось у 2019 році у моделі iPhone 11.

iPhone 14 буде презентовано орієнтовно в вересні, в лінійку включать чотири конфігурації смартфонів: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. З точки зору дизайну тильна сторона телефону майже не зазнає змін, проте на передній панелі замість фірмової моноброви варто чекати охайні вирізи в старших моделях iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. При цьому зовнішність iPhone 14 Max та iPhone 14 з боку дисплею залишиться без змін.

Молодші новинки імовірно працюватимуть на процесорах Apple A15, а флагманські моделі отримають найсучасніший чіпсет Apple A16. Смартфон випускатимуть з обсягом пам’яті від 128 ГБ, оперативної пам’яті заплановано 6 ГБ, в якості операційної системи буде встановлено нову версію iOS 16. Все вказує на те, що дисплей смартфонів матиме адаптивну частоту оновлення кадрів, що дозволить використовувати заряд батареї більш помірно.