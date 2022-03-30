Перший пішов: нові Android-смартфони в Росії будуть без Google Play

Російський виробник смартфонів BQ повідомив, що компанія Google припинила ліцензувати нові пристрої на базі Android.





Як розповів виданню гендиректор BQ Володимир Пузанов, нові девайси виходитимуть у Росії без підтримки мобільних сервісів Google Play, проте раніше випущені пристрої нововведення не торкнеться.

Пузанов також зазначив, що його компанія вже тестує операційну систему Harmony OS, яку розробляє та підтримує компанія Huawei. У ній є каталог додатків App Gallery. Смартфони Harmony OS можуть з’явитися на російському ринку вже в другій половині 2022 року, проте сама китайська компанія запевняє, що не планує надавати свою ОС стороннім виробникам.

Глава BQ висловив припущення, що обмеження можуть торкнутися всього ринку, і припустився відключення сервісів Google Play у Росії.

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