“Гра престолів” повертається: вийшов перший трейлер серіалу

Приємна новина для всіх шанувальників «Гри Престолів», компанія HBO випустила перший тизер нового серіалу «Дім Дракона». Його дія розгорнеться у тому ж всесвіті, тільки в далекому минулому — приблизно за 200 років до подій оригіналу. Це буде історія становлення династії Таргарієнов, володарів драконів, нащадком яких була Дейєнеріс.





Як і «Гра престолів», «Дім дракона» має літературне першоджерело — книгу Джорджа Мартіна «Полум’я та кров». Сам Джордж Мартін вказаний як один зі сценаристів, а серед режисерів — люди, які брали участь у зйомках оригінального серіалу.

Сюжет «Дому Дракона» безпосередньо торкнеться «Танцю драконів» — громадянської війни між кревними родичами, принцесою Рейнірою та принцом Ейганом, які не змогли поділити залізний трон після смерті батька. А значить на нас чекає все те, за що ми так любимо «Гру престолів»: інтриги, віроломство, зради, непередбачувана загибель головних героїв і, звичайно, музика композитора Раміна Джаваді, що пробирає до мурашок.

Пілотну серію першого сезону (а їх вже точно буде кілька), HBO обіцяє показати 21 серпня цього року. А формат серіалу буде точно як у «Ігри престолів» – 10 епізодів подібного хронометражу на сезон.