Новий процесор Intel Core i7-14700K протестували в іграх та програмах

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus протестував процесор Intel Core i7-14700K, випущений 17 жовтня 2023, на ПК з відеокартою GeForce RTX 4090 і 32 ГБ ОЗУ типу DDR5-6000.

Порівняння проводилося в 6 іграх в роздільній здатності 1080p і 2K. Йдеться про такі проекти:

Rainbow Six Siege;

F1 23;

Baldur’s Gate 3;

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;

Starfield;

Final Fantasy XIV Endwalker.

Які висновки?

І в 1080p, і в 2K чіп Intel Core i7-14700K приблизно відповідає Intel Core i7-13700K, при цьому не сильно відстає від Intel Core i9-13900K. Гравцям, які володіють Intel Core i7-13700K, робити апгрейд до Intel Core i7-14700K немає жодного сенсу.

А ось для тих, хто збирається працювати з важкими програмами, графікою, редагувати відео, перехід на Intel Core i7-14700K не позбавлений сенсу. Приріст продуктивності складе значні 10-15%.

У цілому нині Intel Core i7-14700K — це, хоч і дорогий, але збалансований актуальний ЦП, який у лінійці Intel Core 14-го покоління здається найцікавішим.