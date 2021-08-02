NVIDIA RTX 40 вийдуть тільки в 2023 році, зате будуть в 2.5 рази швидше попередників

Як пише портал Wccftech, Nvidia готується до зміни покоління своїх відеокарт. Мова йде про графічні процесори NVIDIA GeForce RTX 40 з архітектурою GPU Ada Lovelace, які виведуть Nvidia на інший рівень продуктивності.





Як наголошується , в компанії чекають, що нові процесори створять такий же прецедент в прискоренні роботи і обробці графіки, як це було при переході з Nvidia Maxwell на Pascal. Процесори NVIDIA GeForce GTX 10, засновані на архітектурі графічного процесора Pascal, були величезним стрибком в продуктивності в порівнянні з попередниками серії GeForce 9 на базі Maxwell. Відзначається, що у компанії було багато флагманів, ті ж Turing і Ampere, але з ними Nvidia так і не змогла досягти цільових показників ефективності.

Очікується, що процесори нового покоління вийдуть в першому кварталі 2023 року. Сказано і кілька слів про характеристики: тактова частота NVIDIA GeForce RTX 40 складе від 2,2 до 2,5 ГГц, що говорить про прискорення процесорів і про те, що вони будуть в 2.5 разів швидше попередників .. Все це – щоб наздогнати AMD , яка зараз є виробники найшвидших відеокарт.