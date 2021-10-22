Українцям пояснили, чому шахраї телефонують і кидають трубку

Майже всі українці помітили тенденцію у телефонних шахраїв – дзвонити і відразу класти трубку. Часом скидання дзвінка відбувається вже через пару секунд. Навіщо вони це роблять, розповів експерт з конкурентної розвідки Євген Ющук.





Виявляється, за такими дзвінками стоять не люди, а спеціально налаштовані програми. Робот-телефоніст одночасно обдзвонює десятки потенційних жертв. Так вони з’ясовують, кого будуть «обробляти» далі.

Справа в тому, що шахраї шукають людей, потенційно готових до розмови з незнайомцем. Адже багато хто просто не передзвонюють і відзначають такі дзвінки, як спам. А злочинців цікавлять поодинокі винятки.

«Коли людина сама набирає номер, у неї підсвідомо є більша довіра до того, хто на іншому кінці дроту, – розповів Ющук. – Людина мізками розуміє, що вона дзвонить, оскільки їй раніше дзвонили, але, тим не менш, один маленький рубіж оборони шахраї таким чином долають».

Як з цим боротися?

Є кілька способів.

Пасивний – ніколи не передзвонювати на незнайомі номери. Активний – користуватися досягненнями сучасної техніки. Наприклад, існують програми, що визначають дзвінки від спамерів. Вони дозволяють скласти базу підозрілих абонентів.

«Програма в момент дзвінка буде показувати, що це спам і відзначить телефон червоним», – пояснив Ющук.

Є й інші способи боротьби з шахраями – наприклад, відповідати їм в тому ж ключі. Але витримки на подібне вистачить не всім.