Hardnews

Українцям пояснили, чому шахраї телефонують і кидають трубку

Спеціаліст з конкурентної розвідки Євген Ющук пояснив, що це частина підступного плану злочинців.

22.10.2021
1 хвилина на прочитання
шахрай

Майже всі українці помітили тенденцію у телефонних шахраїв – дзвонити і відразу класти трубку. Часом скидання дзвінка відбувається вже через пару секунд. Навіщо вони це роблять, розповів експерт з конкурентної розвідки Євген Ющук.


Виявляється, за такими дзвінками стоять не люди, а спеціально налаштовані програми. Робот-телефоніст одночасно обдзвонює десятки потенційних жертв. Так вони з’ясовують, кого будуть «обробляти» далі.

Новини по темі

Справа в тому, що шахраї шукають людей, потенційно готових до розмови з незнайомцем. Адже багато хто просто не передзвонюють і відзначають такі дзвінки, як спам. А злочинців цікавлять поодинокі винятки.

«Коли людина сама набирає номер, у неї підсвідомо є більша довіра до того, хто на іншому кінці дроту, – розповів Ющук. – Людина мізками розуміє, що вона дзвонить, оскільки їй раніше дзвонили, але, тим не менш, один маленький рубіж оборони шахраї таким чином долають».

Як з цим боротися?

Є кілька способів.

  1. Пасивний – ніколи не передзвонювати на незнайомі номери.
  2. Активний – користуватися досягненнями сучасної техніки. Наприклад, існують програми, що визначають дзвінки від спамерів. Вони дозволяють скласти базу підозрілих абонентів.

«Програма в момент дзвінка буде показувати, що це спам і відзначить телефон червоним», – пояснив Ющук.

Є й інші способи боротьби з шахраями – наприклад, відповідати їм в тому ж ключі. Але витримки на подібне вистачить не всім.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


22.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Redmi Note 11

Xiaomi показала Redmi Note 11: виробник надихнувся iPhone

20.10.2021

Фахівці припустили, якими можуть бути смартфони через 100 років

19.10.2021

Apple представила серветку для екрану за 500 гривень

19.10.2021

Ціна на смартфони може піднятися в один-два рази

18.10.2021
Back to top button