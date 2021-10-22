Українцям пояснили, чому шахраї телефонують і кидають трубку
Спеціаліст з конкурентної розвідки Євген Ющук пояснив, що це частина підступного плану злочинців.
Майже всі українці помітили тенденцію у телефонних шахраїв – дзвонити і відразу класти трубку. Часом скидання дзвінка відбувається вже через пару секунд. Навіщо вони це роблять, розповів експерт з конкурентної розвідки Євген Ющук.
Виявляється, за такими дзвінками стоять не люди, а спеціально налаштовані програми. Робот-телефоніст одночасно обдзвонює десятки потенційних жертв. Так вони з’ясовують, кого будуть «обробляти» далі.
Справа в тому, що шахраї шукають людей, потенційно готових до розмови з незнайомцем. Адже багато хто просто не передзвонюють і відзначають такі дзвінки, як спам. А злочинців цікавлять поодинокі винятки.
«Коли людина сама набирає номер, у неї підсвідомо є більша довіра до того, хто на іншому кінці дроту, – розповів Ющук. – Людина мізками розуміє, що вона дзвонить, оскільки їй раніше дзвонили, але, тим не менш, один маленький рубіж оборони шахраї таким чином долають».
Як з цим боротися?
Є кілька способів.
- Пасивний – ніколи не передзвонювати на незнайомі номери.
- Активний – користуватися досягненнями сучасної техніки. Наприклад, існують програми, що визначають дзвінки від спамерів. Вони дозволяють скласти базу підозрілих абонентів.
«Програма в момент дзвінка буде показувати, що це спам і відзначить телефон червоним», – пояснив Ющук.
Є й інші способи боротьби з шахраями – наприклад, відповідати їм в тому ж ключі. Але витримки на подібне вистачить не всім.
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