В Китаї запустили 10G інтернет: 90 ГБ качаються за 72 секунди

10 Гбіт/с – це далеко не рекордна швидкість інтернету. Світовий рекорд поки що належить вченим із Данії та Швеції з показником у 1,8 Пбіт/с. Однак демонстраційний район у Шанхаї став першим у світі місцем, де надшвидкісний широкосмуговий інтернет доступний будь-кому, а не тільки вузькому колу експериментаторів.

Нова послуга, що отримала назву F5G-A (поліпшена повністю оптична мережа), заснована на використанні інфраструктури 50G-PON. Вона забезпечує високошвидкісний 10-гігабітний хмарний широкосмуговий зв’язок для доступу до будь-якого контенту. Наприклад, завантаження об’ємного фільму з роздільною здатністю 8K розміром 90 ГБ займає всього 72 секунди. Для порівняння, стандартний гігабітний інтернет дає змогу зробити все те ж саме, але в рази довше – мінімум 12 хвилин. Різниця колосальна. Цей стрибок швидкості відкриває двері в абсолютно нову сферу можливостей як для взаємодії з контентом, так і IoT (інтернет речей).

Мережа 10G обіцяє зробити революцію абсолютно у всіх сферах життя людини: її побуті, роботі, взаємодії з іншими людьми в інтернеті. Учасники демонстраційного співтовариства можуть розраховувати на перегляд чітких 3D-відеороликів у реальному часі з ефектом присутності, спостерігаючи за тим, що відбувається під будь-якими кутами. Висока пропускна спроможність усуває затримки і забезпечує плавну та безперебійну взаємодію.

Надшвидка передача даних розширює можливості технологій “розумного будинку”, також забезпечуючи миттєву синхронізацію з даними і файлами, що знаходяться в хмарі. Повідомляється, що запущений проєкт служить основою для створення “15-хвилинного кола спілкування”, задуманого China Telecom і урядом округу Янпу. Ця ініціатива спрямована на створення процвітаючого міського середовища, де жителі мають все необхідне – роботу, дозвілля, освіту та основні послуги – і все в радіусі 15 хвилин.