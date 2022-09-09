Головна функція iPhone 14 виявилася недоступною в Україні

Нова функція супутникового зв’язку на iPhone 14 буде недоступною в Україні.





Опція екстреного зв’язку через супутники не працюватиме в Україні на смартфонах Apple. Нова технологія найближчим часом з’явиться лише у США та Канаді. Згідно з повідомленням Apple , функція супутникового зв’язку виявиться доступною для користувачів цих країн у листопаді.

Подібна опція раніше була запущена Huawei – ймовірно, вона теж не працюватиме у користувачів із Україні. Впровадження подібних функцій виробниками смартфонів обумовлено тим, що компанії вичерпали себе технологічно і їм просто нема чого представляти, принаймні так вважають екперти.