Hardnews

Телефонні шахраї почали мстити українцям, які намагаються їх розіграти

08.09.2022
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Шахрай

Шахраї стали мстити українцям, які спробували їх розіграти у розмові. Така тенденція виникла в останні місяці. Про це повідомляє експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай.

«Телефонні номери таких людей <…> використовуються шахраями як підмінні при обдзвонах інших громадян. В результаті пізніше «жартівникам» починають дзвонити жертви зловмисників із вимогами повернути гроші», — зазначає Шарлай.

Шахраї застосовують різні психологічні прийоми, щоб вивести людину з рівноваги та відключити у неї критичне мислення.

Щоб не стати жертвою шахраїв, ніколи і в жодному разі не повідомляйте тим, хто телефонує  особисті дані, дані банківської картки, коди з SMS, секретні слова. При надходженні підозрілого телефонного дзвінка негайно перервіть розмову.

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08.09.2022
Менше хвилини
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