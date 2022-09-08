Телефонні шахраї почали мстити українцям, які намагаються їх розіграти

Шахраї стали мстити українцям, які спробували їх розіграти у розмові. Така тенденція виникла в останні місяці. Про це повідомляє експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай.





«Телефонні номери таких людей <…> використовуються шахраями як підмінні при обдзвонах інших громадян. В результаті пізніше «жартівникам» починають дзвонити жертви зловмисників із вимогами повернути гроші», — зазначає Шарлай.

Шахраї застосовують різні психологічні прийоми, щоб вивести людину з рівноваги та відключити у неї критичне мислення.

Щоб не стати жертвою шахраїв, ніколи і в жодному разі не повідомляйте тим, хто телефонує особисті дані, дані банківської картки, коди з SMS, секретні слова. При надходженні підозрілого телефонного дзвінка негайно перервіть розмову.