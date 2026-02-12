Про OPPO Find X9 Ultra стало відомо майже все

Ще один витік поповнив скарбничку чуток про майбутній смартфон OPPO Find X9 Ultra. На додаток до вже наявної інформації про ключові характеристики флагмана, стали відомі характеристики його дисплея і ємність АКБ.

За даними інсайдерів, Find X9 Ultra отримає екран OLED виробництва BOE з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 144 Гц. За живлення новинки відповідатиме акумулятор на 7050 мАг. Ще в грудні минулого року менеджер з продуктів OPPO Find Чжоу Іба підтвердив, що X9 Ultra оснастять батареєю ємністю понад 7000 мАг.

Ранні витоки приписували Find X9 Ultra чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5 і флагманську тильну камеру: основну на 200 Мп Sony Lytia 901, надширококутну на 50 Мп, телефото на 50 Мп і перископ з роздільною здатністю 200 Мп. Крім того, за чутками, буде реалізована підтримка 300-мм телеконвертера.

Прем’єра OPPO Find X9 Ultra очікується в березні на ринку Китаю, а глобальний реліз відбудеться в квітні або червні.