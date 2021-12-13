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Справжній монстр: стало відомо, яким буде новий смартфон Samsung

13.12.2021
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Смартфон Samsung Galaxy S21 FE отримає Android 12 з коробки та працюватиме на чіпі Snapdragon 888. Його анонс може відбутися на початку 2022 року.


Як пише Sammobile , апарат стане винятком серед інших пристроїв лінійки S21, оскільки він зможе оновитися аж до Android 15, тоді як існуючі “двадцять перші” отримають максимум Android 14. Нагадаємо, що Samsung забезпечує своїм смартфонам три роки оновлень.

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Згідно з наявними даними, у Європі вартість Samsung Galaxy S21 FE складе 650 євро, або близько 20 тисяч гривень. Він отримає 6,4-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц, батарею на 4370 мАг із швидкою зарядкою, 12 Мп основну камеру та від 6 Гб оперативної пам’яті.

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13.12.2021
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