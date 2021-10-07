Ілон Маск заплатить $ 137 мільйонів колишньому ліфтерові Tesla

Звичайний ліфтер з Tesla раптово став мультимільйонером, правда сама компанія даним фактом навряд чи рада. Афроамериканець Оеун Діас, який працював в корпорації Ілона Маска з 2015 по 2016 рік, відсудив у колишнього роботодавця 137 мільйонів доларів. Причиною позову стали багаторазові принизливі висловлювання співробітників компанії в його адресу.





Діас пропонували «повертатися до Африки», а також регулярно залишали образливі малюнки і графіті з расистським підтекстом на його робочому місці. Не витримавши морального гніту, чоловік звернувся в суд, але Tesla не поспішала залагоджувати конфлікт, навпаки, юристи корпорації кинули всі сили на применшення ступеня своєї провини і спроби відвести позов зовсім. У підсумку захист провалилася, і американський суд виступив на боці чорношкірого співробітника. Tesla належить виплатити 130 мільйонів доларів штрафу і 6.9 мільйонів в якості компенсації моральної шкоди.

Цікаво, що після батька в Tesla прийшов працювати син – Деметрік Діас, і його доля теж виявилася незавидною. Аналогічні образи за расовими мотивами стали вагомим аргументом в руках адвокатів сім’ї Діас.

Віце-президент Tesla по роботі з персоналом Валері Каперс Уоркман зазначила, що троє свідків дійсно чули певне образливе слово на адресу Діас. Керівник вважає, що воно вживалося в дружньому ключі і серед афроамериканців не рахується лайкою. Проте, суд присяжних визнав інакше і постановив, що компанія створила вороже робоче середовище і не зробила адекватних заходів для захисту темношкірих співробітників.

Окрилений перемогою Оеун Діас звернувся безпосередньо до власника компанії: «Цей судовий процес проливає світло на те, що відбувається на заводі Tesla. Ілон Маск, тебе попередили. Наведи порядок на своєму заводі ».