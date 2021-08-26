Hardnews

Восени зростуть ціни на бюджетні смартфони

26.08.2021
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Компанія TSMC, один з головних світових виробників чіпів, збільшить ціну на них до 20%. Про це пише видання Nikkei .


Через це можуть зрости ціни на смартфони, планшети, відеокарти і іншу техніку, відзначають аналітики. Наприклад, виростуть ціни на процесори, виконані за технологією 7-нм і нижче – вони використовуються в смартфонах, планшетах, комп’ютерах компанії Apple і гаджетах інших виробників.

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На 20% подорожчають чіпи на старіших техпроцесах. А це, в свою чергу, призведе до зростання цін на бюджетні смартфони.

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26.08.2021
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