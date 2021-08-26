Восени зростуть ціни на бюджетні смартфони

Компанія TSMC, один з головних світових виробників чіпів, збільшить ціну на них до 20%. Про це пише видання Nikkei .





Через це можуть зрости ціни на смартфони, планшети, відеокарти і іншу техніку, відзначають аналітики. Наприклад, виростуть ціни на процесори, виконані за технологією 7-нм і нижче – вони використовуються в смартфонах, планшетах, комп’ютерах компанії Apple і гаджетах інших виробників.

На 20% подорожчають чіпи на старіших техпроцесах. А це, в свою чергу, призведе до зростання цін на бюджетні смартфони.