Hardnews
Восени зростуть ціни на бюджетні смартфони
Компанія TSMC, один з головних світових виробників чіпів, збільшить ціну на них до 20%. Про це пише видання Nikkei .
Через це можуть зрости ціни на смартфони, планшети, відеокарти і іншу техніку, відзначають аналітики. Наприклад, виростуть ціни на процесори, виконані за технологією 7-нм і нижче – вони використовуються в смартфонах, планшетах, комп’ютерах компанії Apple і гаджетах інших виробників.
На 20% подорожчають чіпи на старіших техпроцесах. А це, в свою чергу, призведе до зростання цін на бюджетні смартфони.
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