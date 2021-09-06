Hardnews

Apple підніме ціни на iPhone 13 через дорогий процесор

06.09.2021
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iPhone 13

Вже зовсім скоро ми побачимо iPhone 13. Чи не найбільше людей цікавить вартість нових смартфонів Apple. Чутки навколо цього ходять найрізноманітніші. З’явилася ще одна.


Згідно інформації галузевого порталу Digitimes, виробник чіпів TSMC підняв ціни на мікросхеми на 20%. Це повинно стосуватися і 5-нм процесорів Apple A15 Bionic, які ляжуть в основу iPhone 13. Через підвищення вартості чіпів ціна смартфонів може вирости.

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Є й інша інформація. Повідомляється, що ціни TSMC для інших клієнтів зросли на 15-20%, але для Apple – всього на 3%. Є думка, що Apple може впливати на TSMC, через те, що є головним клієнтом тайванського виробника.

У підсумку поки неясно, якого підвищення цін на iPhone 13 слід очікувати. У будь-якому випадку, всю інформацію ми дізнаємося вже 14 вересня на презентації компанії.

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06.09.2021
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