Стало відомо, чому в більшості телефонів стоять незнімні акумулятори

Характерною особливістю сучасних засобів зв’язку став незнімний елемент живлення. Ми вирішили розібратися, звідки взялася ця тенденція.





До початку 2010-х років ніхто і подумати не міг, що батарея в телефоні може бути незнімною. Але потім з’явився iPhone – так саме Apple першою представила смартфони з АКБ без можливості вилучення. Приклад Apple стали наслідувати виробники всього світу, а скінчилося справа тим, що навіть розробники ноутбуків перестали випускати пристрої зі знімними акумуляторами.

ЧОМУ ВИНИКЛА ПОТРЕБА В НЕЗНІМНИХ АКУМУЛЯТОРАХ

Корінь причини у самих споживачах. Оскільки люди захотіли, щоб кожне наступне покоління смартфонів було розумнішим та красивішим, виробникам не залишилося нічого іншого, крім як виконувати запити суспільства.

В наш час важкі телефони з товстим корпусом та широкими екранними рамками просто не продаватимуться. Натомість їхні протилежності – легкі та тонкі – приносять мільярдні прибутки.

ВИТОНЧЕНА КОНСТРУКЦІЯ

Незважаючи на всі розробки в галузі акумуляторних технологій, мобільні батареї залишаються певним чином небезпечними для користувачів. Енергія у яких зберігається між електродами, розділеними тонким шаром електроліту. Якщо електроди з якоїсь причини вступлять у безпосередній контакт один з одним, відбудеться коротке замикання та швидке вивільнення тепла, тобто спалах або вибух.

Щоб уникнути розвитку подій за найгіршим сценарієм, знімний акумулятор потребує жорсткого корпусу, який дасть йому захист від пошкоджень у той час, коли він знаходиться поза телефоном. Але такий корпус сильно ускладнює вагу всього пристрою. Коли споживачі стали масово вимагати легких смартфонів, одним із рішень стало встановлення незнімного акумулятора.

Користувачі втратили можливість виймати акумулятор, але при цьому рама і корпус смартфона стали захищати елемент живлення.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ АКУМУЛЯТОРІВ

З використанням літій-іонних та літій-полімерних акумуляторів телефони стали працювати довше на одному заряді. У сучасних моделей хороша автономність забезпечена навіть за підвищеного споживання електрики чіпсетом і екраном.

Велика ємність батареї в телефоні позбавляє користувачів необхідності носити з собою запасний акумулятор. А з передовими технологіями живлення телефон може заповнити заряд від 0 до 100% в межах години.

Але все-таки дуже рідкісний смартфон здатний протриматися від одного заряду тиждень, тому виробники мобільних аксесуарів почали пропонувати користувачам повербанки – портативні джерела живлення ємністю від 2500 до 40000 мАг.

ЗАХИСТ ВІД ПОШКОДЖЕНЬ

Згодом у споживачів сформувалися нові вимоги до довговічності та захисних рішень. Як мінімум телефон, який коштує дві місячні зарплати, не повинен помирати від легкого дощу або падіння на підлогу.

Виробники відгукнулися на цей запит. Смартфони стали міцнішими фізично, отримали герметизацію проти вологи та пилу. Однак наглухо запечатана конструкція позбавила користувачів доступу до акумулятора.

Крім того, створити тонкий та легкий пристрій з повністю герметичним корпусом нереально. Пошукайте в інтернеті фотографії водонепроникних фотоапаратів: у всіх батарея знаходиться у великому відсіку, захищеному товстими гумовими прокладками. Якщо застосувати таке саме рішення і до смартфонів, то з компактним форм-фактором доведеться попрощатися.

ПОШУК ПРИСТРОЮ

Через маленький розмір, високу затребуваність і дорожнечу смартфони стали об’єктом уваги кишенькових злодіїв. Вкрасти смартфон не так і складно, а покупець на нього обов’язково знайдеться, особливо якщо це популярна модель на зразок iPhone. У ряді випадків злодії більше цікавляться не самим телефоном, а тим, що в ньому зберігається – даними банківських карток, особистих документів та ін.

Природно, що згодом люди цікавляться тим, як захистити конфіденційну інформацію у разі крадіжки телефону. Тоді виробники реалізували відстеження пристрою у заблокованому або повністю вимкненому стані. Почасти це стало для кишенькових злодіїв стримуючим фактором.

Якщо тримати акумулятор запечатаним у корпусі, без спеціального обладнання та досвіду витягти його буде неможливо. Навіть вимкненим, смартфон зможе посилати власнику сигнали про своє місцезнаходження доти, поки зловмисник не розбереться, як витягнути батарею.

З вилученням АКБ трекінг вкраденого смартфона стане недоступним.

ЯКІ НЕЗРУЧНОСТІ ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗНІМНИМИ АКУМУЛЯТОРАМИ

Як бачите, незнімні акумулятори принесли багато позитивних змін у світ смартфонів. Але окрім цього сталося кілька неоднозначних змін.

ОПЕРАТИВНА ЗАМІНА БАТАРЕЇ СТАЛА НЕДОСТУПНОЮ

Любителі активного відпочинку та подорожей часто потрапляють у ситуації, коли доступу до джерел живлення з тієї чи іншої причини немає. У власників смартфонів зі змінною АКБ на цей випадок у кишені завжди лежала “запаска” у кількості 1 або 2 штук.

Тепер, коли акумулятор є невід’ємною частиною телефону, доводиться носити повербанк або жорстко економити заряд, переключаючись в режим енергозбереження.

Незважаючи на те, що повербанки – це зручна альтернатива розетці, їхня потужність часто не дозволяє заряджати смартфон з максимально можливою швидкістю. Зовсім погано, якщо й у телефоні функція швидкого живлення не передбачена. Але навіть за наявності передових технологій зарядки на обох пристроях чекати доведеться від 30 хвилин до години, щоб девайс достатньо зарядився.

Фізична заміна розрядженої батареї повністю зарядженою займає менше хвилини. Крім того, навіть невеликий повербанк середньої ємності набагато більший і важчий за запасний мобільну батарею. Постійно носити його з собою в кишені таке собі задоволення. У ручній поклажі він – зайва вага, та й сумку з ним можуть взагалі не дозволити брати в салон літака.

НЕБЕЗПЕКА ЗДУТТЯ

Ніякі передові технології не виключають можливості здуття акумулятора всередині корпусу телефону та небезпечних наслідків цього явища.

У старих мобільних телефонах та смартфонах перших поколінь проблема стояла не так гостро. Зношена батарея з ознаками здуття оперативно змінювалася на нову. Із сучасними пристроями ситуація інша: їх доводиться нести до сервісного центру, де є інструменти та фахівці з навичками “розтину” герметичних корпусів.

Зміна форми незнімного акумулятора може призвести до пошкодження рами телефону, внутрішньої електроніки, а також порушити герметичність конструкції.

ПОГАНА РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ

Незнімний акумулятор дуже ускладнює роботу неавторизованих ремонтних майстерень, особливо якщо виробником використовуються фірмові клеючі речовини. Знімну батарею вийняти та відремонтувати смартфон на порядок легше.

САМІ ПОКУПЦІ НЕ ХОЧУТЬ БАЧИТИ В ТЕЛЕФОНАХ ЗНІМНІ БАТАРЕЇ

Іноді в інтернеті з’являються публікації, повні жалю, що знімні батареї йдуть у минуле. Але вони настільки рідкісні, що їх майже не помічають. Більшість людей задоволені існуючим станом речей. Зрештою, зміни у сфері технологій відбуваються не просто так – їм передують місяці, а то й роки досліджень, опитувань та консультацій.

Незважаючи на втрату таких характеристик, як знімна батарея та роз’єм для навушників, попит на смартфони не впав. Більше того, продажі зростають і за такого розкладу. Багато користувачів розцінюють втрату акумулятора, що знімається, як невелику плату в обмін на витончений форм-фактор і водонепроникність.

В загальному підсумку, перехід на незнімні батареї приніс більше плюсів ніж мінусів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿