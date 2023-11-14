Vivo випустила смартфон, який може стати кращим камерафоном

Апаратна основа vivo X100 Pro – флагманська 4-нанометрова SoC Dimensity 9300, яка підтримує роботу з трасуванням променів. Також є додатковий чіп V3, який знижує енергоспоживання і покращує якість фото і відео за допомогою ШІ.

У смартфона 12 або 16 ГБ ОЗП формату LPDDR5X або LPDDR5T (у топовій версії на 16 ГБ і 1 ТБ), 256, 512 або 1 ТБ флеш-пам’яті. Автономність забезпечує батарея на 5400 мА*год з підтримкою 100-ватної дротової зарядки.

Гаджет отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2800 на 1260 пікселів, кадровою частотою 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Тильна камера потрійна: головний датчик на 50 Мп, ширик на 50 Мп і телевик на 50 Мп з 4,3-кратним оптичним зумом. Селфі-камера на 32 Мп.

ОС Origin OS 4 отримала вбудованого ШІ-помічника Blue Hearth, який вміє проводити семантичний пошук за контентом на пристрої, відповідати на запитання, давати підказки, генерувати зображення, писати тексти, складати плани тощо.

Ціна базової версії становить 4999 юанів (близько 25 тисяч гривень). Топова модель обійдеться в 5999 юанів (30 тисяч гривень).