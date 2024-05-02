Apple Watch Ultra 3 розчарують усіх, хто їх чекає

Напередодні швидкої презентації нових гаджетів Apple аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо поділився інформацією про плани компанії щодо релізу смарт-годинників пізніше цього року.

Спочатку інсайдер запевняв, що компанія не стане випускати Apple Watch Ultra 3 у 2024 році. Тепер Куо вважає, що Apple все-таки представить новий суперфлагманський годинник разом зі смартфонами серії iPhone 16 у вересні. При цьому новинка не отримає серйозних поліпшень або будь-яких змін у плані дизайну.

За словами аналітика, велике оновлення і редизайн поки заплановано тільки для ювілейних Apple Watch Series X. При цьому компанія також випустить Apple Watch SE 3-го покоління у звичному дизайні і з базовим набором характеристик.

Найімовірніше, нові Apple Watch Ultra з дисплеєм Micro-LED і оновленим дизайном вийдуть тільки наступного року.