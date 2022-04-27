Вийшов POCO Watch – перший смарт-годинник бренду з AMOLED-дисплеєм та GPS

26 квітня бренд POCO випустив свій перший розумний годинник – POCO Watch. Проте новинкою він стане для всіх, окрім китайців. Справа в тому, що на просторах піднебесної гаджет вже давно продається під назвою Redmi Watch 2. Характеристики моделей абсолютно ідентичні.





POCO Watch отримали дизайн із квадратним дисплеєм на кшталт Apple Watch. Він виконаний за технологією AMOLED і має роздільну здатність 360х320 пікселів при діагоналі 1.6 дюймів. Для екрану доступно понад 100 різних циферблатів.

Годинник сподобається спортсменам, він підтримує понад 100 різноманітних тренувань і має вбудований GPS-модуль, за рахунок якого може записувати маршрут заняття без смартфона. Також POCO Watch оснащений датчиком для вимірювання ЧСС та пульсоксиметром, який відповідає за визначення концентрації кисню в крові.

На одному заряді POCO Watch може пропрацювати 14 діб, після чого його доведеться зарядити за допомогою магнітного ЗП. Заявлено вологозахист корпусу 5 АТМ, який дозволяє плавати з годинником на руках (без пірнання) та приймати душ. Щодо вартості, модель оцінили у 80 євро.