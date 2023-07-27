Новий ноутбук Apple виявився нікому непотрібним

Компанія Apple зіштовхнулася з проблемами у продажу свого нового 15-дюймового ноутбука MacBook Air, який був представлений на конференції WWDC 2023 у червні. Незважаючи на позитивні відгуки експертів, пристрій не викликав великого інтересу у споживачів, повідомляє DigiTimes.

Згідно з ланцюжком поставок Apple, обсяг замовлень на новий MacBook Air виявився значно нижчим за планований. У зв’язку з цим компанія навіть вирішила скоротити виробництво комп’ютера.

Apple розраховувала, що новинка стане хітом у користувачів, які потребують великого ноутбука, але при цьому не можуть собі дозволити дорожчий і потужніший MacBook Pro 16.

Можливими причинами низького попиту можуть бути загальне падіння ринку ПК, а також майбутній реліз потужніших версій ноутбука на базі чіпа Apple M3 восени цього року.

При цьому оновлений MacBook Air відрізняється від молодшої версії лише розміром екрану, а за продуктивність в обох випадках відповідає чіп Apple M2. У той час як 13-дюймова модель продається за ціною від $1,1 тис., за 15,3-дюймову версію вимагають вже на $200 більше.