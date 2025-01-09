FOSSiBOT S3 Pro: перший бюджетний смартфон з AMOLED дисплеєм та додатковим екраном

Компанія FOSSiBOT оголосила про появу в продажу смартфона FOSSiBOT S3 Pro. Новинка пропонує AMOLED дисплей та одразу два екрани. І все це за бюджетною ціною.

AMOLED в маси

Це перший випадок, коли апарат із зігнутим екраном 2K AMOLED коштує так мало (всього $133). Така цінова політика значно знижує бар’єр для входу на ринок даної преміальної технології. Слід зазначити, що FOSSiBOT S3 Pro отримав той самий високоякісний дисплей, що й апарат Huawei Nova 10.

Йдеться про вигнутий дисплей AMOLED розміром 6,67 дюйма з роздільною здатністю 1080 x 2400 (2K) і щільністю пікселів 394 ppi. Він здатний видавати яскраві кольори і високий рівень деталізації. На відміну від традиційних екранів LCD, яким потрібне підсвічування, дисплеї AMOLED використовують технологію Self-Luminos, де кожен піксель випромінює світло самостійно. Ця технологія має кілька ключових переваг. Відмова від підсвічування дає змогу створювати більш тонкі та легкі екрани і пристрої на їхній основі. Під час відображення чорного кольору пікселі AMOLED повністю вимикаються, що економить енергію і підвищує тривалість роботи пристрою.

До того ж екрани AMOLED забезпечують вищий коефіцієнт контрастності та зменшення часу відгуку, що означає чіткіші зображення та плавніший рух. Нарешті, екрани AMOLED також забезпечують чудову видимість на відкритому повітрі. У них вища пікова яскравість, що дає чітку видимість навіть під прямими сонячними променями. У цьому разі екран має типову яскравість 500 ніт і пікову яскравість 800 ніт у режимі високої яскравості (HBM), видаючи чудову видимість навіть на сонці.

Другий екран та начинка

Незвичною особливістю моделі є другий дисплей на задній панелі, який додає зручності під час використання камери. Говорячи про камеру, основний сенсор тут – на 64 Мп.

Що стосується продуктивності, Fossibot S3 Pro оснащений процесором Helio G85 і 6 ГБ оперативної пам’яті, яку можна збільшити до 20 ГБ за рахунок віртуальної пам’яті. Вбудованої пам’яті надано 128 ГБ.

Смартфон підтримує технологію розпізнавання облич і оснащений модулем NFC для безконтактних платежів. Ємність акумулятора становить 5000 мАг, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки.

Можливості ПЗ

Фотографія зі штучним інтелектом: Представляємо вам подвійну камеру зі штучним інтелектом, яка здатна інтелектуально розпізнавати 13 різних сцен (ніч, день, портрет, архітектура, текст, собаки, коти, квіти, пляж, захід сонця, підсвічування, їжа і гори) та оптимізувати налаштування для кожної з них.

Представляємо вам подвійну камеру зі штучним інтелектом, яка здатна інтелектуально розпізнавати 13 різних сцен (ніч, день, портрет, архітектура, текст, собаки, коти, квіти, пляж, захід сонця, підсвічування, їжа і гори) та оптимізувати налаштування для кожної з них. Режим «Фільм»: смартфон пропонує 5 фільтрів, доступних у додатку камери: Legend, Кіно, Класичний, Чорно-білий і Денне світло).

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Приклади фотографій

Інші можливості:

Багатозадачність у режимі розділеного екрана

Функція розділеного екрану дозволяє користувачам легко виконувати багатозадачність, запускаючи дві програми поруч. Простим рухом трьох пальців можна швидко увімкнути режим розділеного екрана. Ця функція ідеально підходить для таких завдань, як створення нотаток під час перегляду відео, порівняння документів або спілкування в чаті під час перегляду веб-сторінок.

Спеціальні жести Smart Touch

Настроювані жести за допомогою функції Smart Touch додають смартфону ще один рівень персоналізації. Користувачі можуть налаштувати певні сенсорні жести для швидкого виконання таких завдань, як створення знімка екрана, блокування екрана, доступ до панелі завдань або відкриття центру керування. Такий спрощений підхід економить час і зменшує залежність від традиційних методів навігації.

Підвищена конфіденційність завдяки блокуванню додатків і захисту відбитків пальців

Для користувачів, які надають пріоритет конфіденційності, функція блокування додатків і захисту відбитків пальців пропонує надійне рішення. Вона дозволяє користувачам блокувати певні програми за допомогою відбитків пальців, забезпечуючи захист конфіденційної інформації. Крім того, користувачі можуть налаштувати кілька відбитків пальців для безпосереднього відкриття певних програм, що додає додатковий рівень безпеки.

Екран Always-On Display (AOD) для швидкого доступу до інформації

Функція Always-On Display (AOD) тримає користувачів в курсі подій без необхідності розблоковувати телефон. Відображаючи час, сповіщення та інші важливі дані на екрані блокування, AOD підвищує зручність використання, зберігаючи при цьому час роботи акумулятора. Ця функція особливо корисна для тих, хто покладається на швидкі оновлення протягом дня.