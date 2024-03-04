Xiaomi 15 отримає довгоочікувану функцію

Майбутня лінійка смартфонів Xiaomi 15 отримає оновлений сканер відбитків пальців. Про це повідомляє Gizmochina з посиланням на інсайдера під псевдонімом Digital Chat Station.

За неофіційними даними, у Xiaomi 15, 15 Pro і 15 Ultra встановлять одноточковий ультразвуковий сканер відбитків Goodix. Його розмістять під екраном. Раніше такої фішки у пристроїв китайського бренду не було, її можна зустріти у флагманах серій Samsung Galaxy S24 і Meizu 21.

Новий сканер направляє до пальця ультразвукові хвилі. Він аналізує час повернення сигналу, а також його інтенсивність. Це дає змогу створити тривимірну модель відбитка для розблокування смартфона. Ультразвуковий сканер забезпечує кращий захист пристроїв на відміну від оптичного. Також він стійкий до вологи та плям.

Інсайдер уточнив, що поки немає стовідсоткового підтвердження чуток, хоча Xiaomi вже працює над моделлю для китайського ринку. Впровадження сканера може початися у квітні, тоді ж і стане зрозуміло, якою технологією виробник скористається в нових флагманах.