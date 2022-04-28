Ілон Маск пригрозив купити Coca-Cola і повернути до неї кокаїн

Глава Tesla Ілон Маск пообіцяв купити компанію Coca-Cola в слідом Twitter, «щоб повернути в напій кокаїн». Про це він написав у своєму Twitter .





“Наступною я купую Coca-Cola, щоб повернути в неї кокаїн”, – жартома пригрозив Маск. 25 квітня стало відомо, що підприємець купив Twitter за 44 мільярди доларів. Маск зазначив, що Twitter має величезний потенціал. Він має намір зробити соціальну мережу «краще, ніж будь-коли».

Бізнесмен назвав метою купівлі активу не комерційні інтереси, а бажання створити громадську платформу, яка має максимальну довіру в суспільстві по всьому світу і надає кожному право на висловлювання.

Експерти вбачають ризик конфронтації Маска із владою Євросоюзу через його рішення купити Twitter. Чиновники заявили, що мільярдеру доведеться дотримуватись законодавства ЄС, у тому числі нову норму про контроль за контентом соцмереж.

При цьому Маск відомий як ідеолог необмеженої свободи слова. Він часто використовував Twitter для публікації, зокрема повідомлень, здатних вплинути на бізнес його компаній.