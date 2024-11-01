OnePlus 13 вийшов: Snapdragon 8 Elite і акумулятором на 6000 мАг

Компанія OnePlus офіційно представила свій топовий смартфон на кінець 2024 і більшу частину 2025 року – OnePlus 13. Девайс отримав новий чип Snapdragon 8 Elite, флагманський дисплей BOE, вологозахист IP69 і великий кремнієво-вуглецевий акумулятор на 6000 мАг.

OnePlus 13 отримав плоский 6,82-дюймовий дисплей X2 OLED 8T LTPO від BOE з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 1-120 Гц. Пікова яскравість досягає 4500 ніт. Ще одне нововведення – ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном.

На задній панелі розташовані три камери по 50 Мп з оптикою Hasselblad – основна Sony LYT-808 з оптичною стабілізацією зображення, 3-кратний перископ Sony LYT-600 і надширококутний модуль Samsung S5KJN5, який також використовується для макрозйомки.

Серед інших особливостей – вологозахист IP69, новий вібромотор зі «зворотним зв’язком на рівні ігрового контролера», ColorOS 15 на базі Android 15 з коробки і кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мАгод із дротовою зарядкою до 100 Вт і бездротовою до 50 Вт.

Ціни на OnePlus 13 у Китаї починаються від 4499 юанів ($632) за версію 12/256 ГБ і сягають 5999 юанів ($842) за модель із 24 ГБ ОЗП і 1 ТБ сховища.