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В iPhone знайшли пластикову пляшку

20.09.2021
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iPhone

У конструкції iPhone присутні фрагменти пластику з пляшок. Про це повідомляється на сайті Apple .


На звіт компанії, присвячений анонсу iPhone 13, звернули увагу користувачі соцмереж. У розділі про турботу про навколишнє середовище було зазначено, що для виробництва антен в смартфонах Apple використовує пластик з перероблених пляшок з-під води.

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Також в повідомленні знайшли згадку того, що при створенні смартфонів застосовуються тільки перероблені рідкоземельні елементи. Наприклад, присутнє на материнській платі і в проводці золото, в магнітах MagSafe – олово.

За оцінкою представників компанії, до 2030 року Apple має намір забезпечити нульовий вплив на клімат у всіх аспектах діяльності. «Це означає, що кожен пристрій, який продає Apple, має стати повністю вуглецево нейтральним», – йдеться в матеріалі.

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Восени 2020 року Apple оголосила, що перестане комплектувати свої смартфони безкоштовними адаптерами живлення і дротяними навушниками. Пізніше ініціативу корпорації підтримали багато інших виробників смартфонів.

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20.09.2021
1 хвилина на прочитання

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