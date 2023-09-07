Tom’s Hardware склав топ-5 найкращих готових ігрових ПК, які можна купити у 2023 році

Йдеться про комп’ютери, зібрані іменитими виробниками та заточені під сучасні ігри.

Лідером є MSI Infinite RS 13th, який оснащений флагманським залізом – усередині відеокарта GeForce RTX 4090, процесор Intel Core i9-13900KF, 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5200 та твердотільний накопичувач на 2 ТБ. Якість складання на висоті, як, втім, цінник.

Срібло у Maingear MG-1 Silver, який є найкращим геймерським комп’ютером за ціною, меншою за 1500 доларів. Процесор середнього рівня Intel Core i5-13400F працює в парі з 3D-прискорювачем RTX 4060. Об’єм ОЗУ типу DDR4-3600 дорівнює 16 ГБ, ємність SSD – 512 ГБ.

Бронзу взяв стильний Alienware Aurora R15 з тими ж відеокартою та процесором, що й у лідера топа. Але обсяг ОЗУ тут вищий, 64 ГБ. Місткість SSD дорівнює 1 ТБ.

Четверте місце у Corsair One i300 з Intel Core i9-12900K, GeForce RTX 3080 Ti, 64 ГБ ОЗУ та SSD на 2 ТБ. До рейтингу він потрапив завдяки компактним розмірам. П’ята позиція у Lenovo Legion Tower 7i (8 Gen) із Intel Core i9-13900KF, GeForce RTX 4080, 32 ГБ ОЗУ та твердотілим накопичувачем на 1 ТБ.