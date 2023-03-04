Apple може показати нову версію iPhone вже у березні

За даними двох надійних джерел, навесні цього року компанія Apple збирається випустити iPhone 14 та iPhone 14 Plus у новому жовтому кольорі. Оголошення про це може відбутися найближчим часом, оскільки PR-команда Apple планує брифінг. Це відповідає традиції Apple оновлювати колірні варіанти iPhone навесні. Наприклад, зелені iPhone 13 та 13 Pro були випущені у березні 2022 року, а фіолетові iPhone 12 та 12 mini були представлені у квітні 2021 року. Apple також може запустити нову колекцію ремінців для Apple Watch.

В даний час iPhone 14 і 14 Plus випускаються в кольорах Blue, Magenta, Midnight, Starlight та Product (червоний). Проте iPhone 11, iPhone XR та iPhone 5C раніше були доступні у жовтому кольорі.

Незважаючи на різноманітність кольорів, базовий iPhone 14 не зміг зацікавити людей. Виробництво iPhone 14 та 14 Plus довелося скоротити вже через два тижні після запуску через низький попит. Ця доля не спіткала iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, продаж яких зріс. Причина в тому, що iPhone 14 не має суттєвих відмінностей від iPhone 13, включаючи той ж “чубок”, дисплей 60 Гц і застарілий процесор A15 Bionic.

Навпаки, топовий iPhone 14 Pro може похвалитися кількома новими функціями, включаючи процесор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц та Always On Display. Крім того, пристрій оснащений новою 48-мегапіксельною камерою, що обіцяє неймовірні результати.