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Названий смартфон із найкращою камерою

23.12.2021
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Блогер Маркес Браунлі (Marques Brownlee) назвав Google Pixel 5a смартфоном із найкращою камерою на ринку. Про це блогер заявив у відео на своєму YouTube- каналі.


Браунлі вибрав пристрій з найкращою камерою на основі сліпого теста, який він проводить щорічно. Фахівець відібрав 16 телефонів 2021 року та розставив їх по парах. Далі блогер викладав фотографії з кожного девайсу та закликав користувачів вибирати, який знімок їм сподобався більше. Передплатники його соцмереж не знали, який пристрій зробив той чи інший знімок.

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Після того, як відсіялася половина пристроїв, у сітці залишилося вісім смартфонів. У четвірку кращих гаджетів за підсумками сліпого тесту потрапили Asus ROG 5, який випередив Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro, який виявився кращим за Sony Xperia Pro, випередивший iPhone 13 Pro Max телефон Pixel 5a і вибивший з гри Asus ZenFone 8 смартфон Realme .

У фінал сліпого тесту потрапили OnePlus 9 Pro та Google Pixel 5a. За підсумками завершальної стадії голосування переміг смартфон від Google. Браунлі зазначив, що не дуже здивований вибором своїх передплатників, тому що в сучасних пристроях вирішальне значення має не кількість камер, а апаратна підтримка.

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23.12.2021
1 хвилина на прочитання

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