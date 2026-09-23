GM выпускает «Мангуста» в противовес Ford: новый дизельный двигатель V8 получил рабочий объем 8,3 литра

General Motors подтвердила разработку нового 8,3-литрового турбодизеля Duramax V8 под названием Mongoose — «Мангуст». Он предназначен для обновленных моделей Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года. Первый тизер компания обнародовала 21 сентября.

В официальном анонсе GM пока нет данных о мощности и крутящем моменте. Производитель подтвердил рабочий объем, конфигурацию и модели, в которых будет устанавливаться новинка. Chevrolet и GMC обещают раскрыть остальные подробности позже.

Зачем дизельному двигателю имя охотника на скорпионов?

Название нового двигателя было выбрано с явной отсылкой к конкуренту. В тизере GM упоминает дизельный V8 другого автопроизводителя, известный как «Скорпион», и противопоставляет ему мангуста — хищника, способного охотиться на скорпионов. Таким образом компания бросает рекламный вызов двигателю Ford Power Stroke.

За этой игрой образов стоит конкретное соперничество характеристик. Ford предлагает для тяжелых пикапов 6,7-литровый двигатель Power Stroke V8 в версии High Output. Он развивает 500 hp, или около 373 кВт, и 1200 фунт-фут крутящего момента — примерно 1627 Н·м.

Новый Duramax имеет рабочий объем на 1,6 литра больше. Однако это еще не доказывает его превосходство по мощности, тяге или экономичности. Пока GM не обнародует полные характеристики, определить победителя в этом противостоянии невозможно.

Для владельцев таких автомобилей также будут иметь значение поведение двигателя при длительной нагрузке, расход топлива и возможности буксировки. Последние зависят от конструкции всего автомобиля, поэтому сравнение самих двигателей не даст полной картины.

На четверть больше нынешнего Duramax

Современный Duramax V8 L5P имеет рабочий объем 6,6 литра. У новой модели этот показатель больше на 1,7 литра, или примерно на 26 %. Это существенная разница даже для сегмента американских тяжелых пикапов.

Нынешний двигатель развивает 350 кВт, или 470 hp, и около 1322 Н·м крутящего момента. Максимальная тяга доступна при 1600 об/мин, а 90 % её пикового значения — в диапазоне от 1550 до 2850 об/мин. Эти характеристики станут одним из ориентиров для оценки нового Mongoose.

Анонс 8,3-литрового дизельного двигателя стал частью более масштабного обновления линейки двигателей General Motors. Несколькими днями ранее концерн представил бензиновые V8 нового поколения объемом 5,7 и 6,6 литра для Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500. Старший из них развивает 481 hp.

Эти двигатели относятся к другой линейке: новые бензиновые двигатели предназначены для моделей 1500, тогда как двигатели Mongoose готовятся для более тяжелых версий HD. Таким образом, обновление охватывает различные категории пикапов и показывает, что GM продолжает вкладывать средства в развитие крупных двигателей внутреннего сгорания.

На данный момент компания сделала объём двигателя самой заметной характеристикой нового Duramax, подкрепив анонс агрессивной рекламой. Следующая презентация должна показать, что покупатели получат от дополнительных 1,7 литра по сравнению с нынешним дизелем. Именно тогда станет ясно, соответствуют ли технические возможности «Мангуста» его громкому имени.