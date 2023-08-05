8 епічних сцен із фільмів Крістофера Нолана, знятих без комп’ютерної графіки

Більшість режисерів сьогодні охоче користуються всіма принадами, які тільки може запропонувати комп’ютерна графіка. Але тільки не Крістофер Нолан. Він не любить CGI і свої фільми воліє знімати в дусі старої школи – з реальними декораціями та спецефектами.

Подивимося на 7 найкращих сцен із фільмів Нолана, в яких немає жодної краплі комп’ютерної графіки.

«Опенгеймер» – випробування ядерної бомби

Піротехніки застосовували справжню вибухівку. Реалістично зобразити ядерну детонацію вдалося за допомогою перспективи: поблизу зняли невеликий вибух, доповнений спеціальною піротехнікою, яка імітувала спалахи.

«Темний лицар» – вибух госпіталю

Щоб зобразити вибух шпиталю, Нолан знайшов будинок, який ось-ось мали знести, і теж підірвав його по-справжньому. Сцена дуже запам’яталася глядачам завдяки імпровізації Хіта Леджера, який не знітився через те, що детонація спрацювала із запізненням.

«Початок» – бійка в коридорі, що обертається.

Для зйомки сцени побудували масштабні декорації, що рухаються, які доповнила складна хореографія, що створює ілюзію нульової гравітації. Її актори були змушені повторювати у кожному дублі.

«Довід» – руйнування Boeing 747

Знімальна група знайшла списаний літак та змусила його в’їхати до справжнього ангару. Нолан жартував, що це був найдешевший спосіб зняти цю сцену.

«Темний лицар» – трюк із олівцем

Хіт Леджер та каскадер Чарльз Джарман підготували алгоритм дій та зробили кілька репетицій на половинній швидкості. Під час зйомки злочинець просто прибирав олівець, поки його голова летіла вниз, а камера показувала момент із невеликою затримкою.

“Інтерстелар” – робот TARS

Усі сцени з роботом TARS знімали без комп’ютерної графіки. Ну майже. Команда практичних ефектів побудувала 90-кілограмовий прототип робота на повну величину, яким керував комік Білл Ірвін. Обробка використовувалася тільки для того, щоб забрати ляльковода з кадру.

«Темний лицар: Відродження» – викрадення літака в повітрі

Об землю розбили справжній літак Embraer EMB 110, який буксирували за допомогою Lockheed C130 Hercules. Щоб це провернути, довелося заручитись підтримкою влади Шотландії, в інших країнах знімальній групі відмовили.

«Темний лицар» – переворот вантажівки

Цього разу вантажівка виявилася не цілком справжньою. Режисер обмежився її масштабною моделлю, але вийшло все одно ефектно.