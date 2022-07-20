З Netflix пішло 970 тисяч підписників, але це не засмутило інвесторів

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував підсумки другого кварталу. Дива не сталося – компанія продовжила втрачати передплатників. Їхня загальна кількість скоротилася ще на 970 тисяч і склала 220.67 млн ​​користувачів. Втім, сервіс уже пообіцяв, що у третьому кварталі “загублений” мільйон повернеться назад.





Незважаючи на ці неприємності, виторг Netflix зріс на 9%, до $7.97 млрд, а чистий прибуток склав $1.44 млрд. Після публікації звіту вартість акцій компанії зросла на 7%.

Також сервіс повідомив, що витратив понад $70 млн. на різні виплати 450 співробітникам, звільненим за останні три місяці.

Загалом інвестори зустріли новий звіт із схваленням, незважаючи на колосальні втрати передплатників. Справа в тому, що аналітики прогнозували втрати до 4 млн осіб, а сам Netflix говорив про 2 млн. Після цього втрата мільйона передплатників виглядає “не так уже й погано”.

На даний момент вартість акцій компанії становить $201, а капіталізація досягла $89.5 млрд. У листопаді минулого року акції Netflix коштували понад $700, а капіталізація перевищувала $306 млрд.