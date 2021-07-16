Складено ТОП новинок розумних смарт-годинників у 2021 році

Розумні годинники, користуються шаленим попитом серед покупців. Багато хто, вже остаточно відмовився від класичних годинників на їхню користь. Якщо і ви давно замислювалися про перехід, але ніяк не могли визначитися з моделлю, то наша стаття стане досить корисною. У ній зібрані кращі новинки розумних годинників станом на липень 2021 року.





№3 – Realme Watch 2

Realme Watch 2 пропонують власнику стильний зовнішній вигляд з прямокутним дисплеєм. Розумний годинник однаково гармонійно виглядатиме зі спортивним і класичним костюмом. У моделі є 1.4-дюймовий екран з роздільною здатністю 320 на 320 крапок: зображення на ньому чітке і контрастне.

З датчиками у девайса повний порядок. Крім вимірювання ЧСС та інших активностей годинник вміє відстежувати рівень кисню в крові за рахунок спеціального модуля. Точність не хірургічна, але зрозуміти приблизний стан організму можна.

№2 – Smarus Vita

Smarus Vita – привабливий годинник, виконаний в класичному дизайні з міцним металевим корпусом, захищеним за стандартом IP68 – в годиннику можна плавати в басейні і йому нічого не буде.

Завдяки своєму дизайну гаджет органічно впишеться в діловий образ. На борту девайса 1.53-дюймовий екран з широкими кутами огляду і хорошим запасом яскравості. Через це зображення на дисплеї залишається читаним навіть в сонячний день.

За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 300 мАг. В середньому його вистачає на 2-3 дні роботи Smarus Vita без підзарядки, що є середнім показником для розумних годинників.

№1 – Huawei Watch 3 Pro

Флагманський розумний годинник від китайської фірми. У нього на борту 16 ГБ вбудованої пам’яті для зберігання улюблених композицій. Слухати їх можна як через динаміки, так і через навушники. Останні підключаються за допомогою Bluetooth 5.2. З’єднання стабільне – вгамувати меломанські потреби можна.

1.43-дюймовий екран виконаний за технологією AMOLED з усіма наслідками, що випливають у вигляді крутої контрастності та соковитих кольорів. Окремим рядком варто відзначити міцний корпус з титану із захистом по стандарту IP68. У цьому годиннику можна плавати під водою.

