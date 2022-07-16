Розкрито ключову особливість iPhone 15 Pro Max

У 2023 році компанія Apple випустить перший смартфон із перископічною камерою. Про це у своєму блозі на Medium заявив авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко.





За інформацією фахівця, в 2023 році Apple має намір представити смартфони серії iPhone 15. Ключовою особливістю найдорожчого флагмана лінійки виявиться камера-перископ. Подібна камера розташована не на одній площині з поверхнею телефону, а перпендикулярно до неї, що дозволяє підвищити якість зйомки та заощадити місце.

Згідно з розкритими даними, iPhone 15 Pro Max матиме 12-мегапіксельну камеру із сенсором розміру 1/3 дюйма, апертурою f/2,8 та шестикратним оптичним зумом.

Інсайдер розповів, що компанія має намір оснастити цією опцією лише один телефон покоління 2023 року, оскільки компонент коштує надто дорого. Якщо звичайний модуль камери коштує 1,5-2 долари, то перископічний коштує до 15 доларів. Однак у 2024 році Apple додасть камеру-перископ у два смартфони — iPhone 16 Pro та 16 Pro Max.

За словами Мін-Чі Ко, Apple обмежує можливості камер своїх смартфонів заради економії. При цьому на ринку вже є аксесуари з камерою-перископом. Так, завдяки даній технології камера Samsung Galaxy S22 Ultra забезпечує 10-кратне оптичне та 100-кратне цифрове збільшення.