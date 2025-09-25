Sony представила Pulse Elevate: преміальні бездротові колонки для геймерів з підтримкою 3D Audio

Компанія Sony під час нещодавнього заходу State of Play представила свою нову аудіосистему, орієнтовану на геймерів, — бездротові колонки Pulse Elevate. Новинка поєднує фірмовий впізнаваний дизайн із передовими акустичними технологіями та широкою сумісністю.

Колонки Pulse Elevate розроблені для забезпечення максимально реалістичного ігрового звуку. Вони оснащені плоскими «студійними» драйверами та окремими сабвуферами. Хоча детальні технічні характеристики поки що не розголошуються, Sony заявляє, що система дозволить користувачам почути ігри саме так, як це було задумано їхніми творцями.

Ключовою перевагою для власників консолей PlayStation 5 є підтримка фірмової технології Tempest 3D AudioTech. Об’ємне звучання активується при підключенні Pulse Elevate до PS5 через комплектний USB-адаптер, занурюючи гравців у динамічний та багатовимірний аудіопростір.

Окрім якісного звуку, пристрій пропонує розширений функціонал для комунікації:

Інтелектуальний мікрофон: Колонки мають вбудований мікрофон із ШІ-шумозаглушувачем , що дозволяє використовувати голосовий чат без необхідності підключення додаткових гарнітур.

Керування та еквалайзер: Доступний вбудований регулятор гучності та функція еквалайзера для точного налаштування звуку під власні вподобання.

Pulse Elevate сумісні не лише з PS5 та PlayStation Portal, а й з ПК, а завдяки підтримці Bluetooth їх можна використовувати як звичайну бездротову колонку. Старт продажів новинки у чорному та білому кольорах заплановано на 2026 рік. Ціна пристрою буде оголошена пізніше.