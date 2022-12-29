Samsung представила монітор із вбудованою ОС

Samsung анонсувала новий ігровий монітор, оснащений ОС. Про це повідомляє видання Notebookcheck.

Пристрій Odyssey Neo G7 отримав 43-дюймовий дисплей 4K Mini LED та частотою 144 герца. Відмінною рисою девайса є наявність власної операційної системи. Завдяки цьому споживачі можуть користуватися деякими функціями монітора без підключення до комп’ютера.

За словами представників компанії, нова опція дозволить запускати на моніторі автономно стрімінгові сервіси з фільмами та іграми. Так, за допомогою Samsung Gaming Hub можна підключити ігрові сервіси Xbox Game Pass та Nvidia GeForce Now. У компанії зазначили, що Odyssey Neo G7 працюватиме без комп’ютера з онлайн-кінотеатрами Netflix , Amazon Prime Video, Disney Plus та Apple TV – потрібне лише підключення до інтернету.

Новий монітор також отримав роздільну здатність 3840×2160 пікселів, орієнтацію сторін 16:9, яскравість до 600 ніт, два динаміки потужністю 20 ват. Пристрій має два роз’єми HDMI 2.1 і USB 3.0 Type-A, і один порт DisplayPort 1.4.