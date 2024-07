Вийшов Nothing Phone (2a) Plus на базі NothingOS 2.6

В основу Nothing Phone (2a) Plus ліг ексклюзивний процесор MediaTek Dimensity 7350 Plus, спільна розробка Nothing і MediaTek. По суті, Dimensity 7350 Plus – це розігнаний варіант Dimensity 7200 Pro, який встановлений у Phone (2a). Приріст продуктивності CPU склав 10%, GPU – 30%.

Роздільна здатність селфі-камери зросла з 32 до 50 Мп. З’явилася підтримка запису відео 4K/30 FPS. Тильна камера на 50+50 Мп. Потужність зарядки зросла з 45 до 50 Вт. Акумулятор той самий, на 5000 мА*год.

Екран не змінився. У Nothing Phone (2a) Plus 120-герцова 6,7-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю FHD+. ОС – Android 14 у зв’язці з NothingOS 2.6 і ШІ ChatGPT. Є два нові забарвлення, Metallic Grey (сірий) і Updated Black (чорний).

Гаджет пропонується з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ ПЗП за $399. Це на $50 дорожче, ніж Nothing Phone (2a).