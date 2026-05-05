Спокійною ситуацію не назвеш: прогноз магнітних бур на 5 травня

На початку травня геомагнітна ситуація стабілізувалася після короткочасного збурення, викликаного сонячним вітром, проте повністю спокійною її назвати ще не можна. За даними українського радару магнітних бур Магнітка, 5 травня очікується помірно підвищений фон — на рівні близько 2,5 бала.

Вплив на здоров’я

Експерти зазначають, що ймовірність спокійної магнітосфери наразі становить понад 70%, тоді як ризик розвитку повноцінної магнітної бурі оцінюється лише у 7%. Проте метеозалежні люди можуть відчувати легкий дискомфорт. Лікарі попереджають, що у такі періоди цілком можливі:

безпричинний головний біль;

раптові стрибки артеріального тиску;

порушення сну та загальна слабкість.

Особливо уважними до свого самопочуття медики радять бути українцям із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Прогноз до кінця місяця

Згідно з попередніми розрахунками фахівців «Магнітки», з 6 до 14 травня геомагнітна обстановка залишатиметься стабільною. Однак у середині місяця ситуація може різко погіршитися.

Найбільш напружені дні очікуються 15 та 16 травня, коли можливі магнітні бурі потужністю до п’яти балів. Після цього піку сонячна активність піде на спад, але окремі залишкові коливання зберігатимуться до кінця місяця.