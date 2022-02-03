В разі погіршення ситуації в Україні можуть заборонити обмін валюти: експерт

Якщо в Україні таки розпочнеться війна, банки перш за все обмежать операції з обміну валюти та зняття готівки. Провідні фінансові експерти дали українцям кілька порад, як не залишитися «на бобах» в разі загострення конфлікту із Росією.





Засновник проекту Performance Managment та відомий бізнес-експерт Сергій Сароян радить громадянам перш за все відкрити рахунок в іноземному банку. Це найбільш зручний та ефективний спосіб захистити свої заощадження в разі виникнення військового конфлікту та проблем з українською банківською системою. Навіть якщо зняти готівку з карти виявиться неможливим, нею можна буде розрахуватися за товари та послуги. Звісно ж за умови злагодженої роботи платіжних систем.

Варто зазначити, що уряди деяких країн у кризових ситуаціях не гребували конфіскацією у своїх громадян коштів, що зберігалися на депозитах. Зокрема на Кіпрі у 2013 році у вкладників просто відібрали 10% від суми, що знаходилася на зберіганні в банку, щоб витягнути державу з «економічної ями». І хоча в Україні такий сценарій є малоймовірним, розміщення коштів у іноземних банках стане свого роду оберегом від втрати кровно зароблених.

Не варто забувати й про ще один не менш важливий фактор ризику – девальвацію гривні. Падіння курсу нацвалюти в разі розгортання військового конфлікту змусить уряд заборонити вільний обмін валюти. Купити долари чи євро стане просто неможливо. Тож Сергій Сароян нагадав українцям, що запастися твердою валютою варто заздалегідь. Адже після загострення ситуації придбати її можна буде лише на чорному ринку у кілька разів дорожче за реальний курс.

В умовах повномасштабної війни в ходу будуть навіть такі непопулярні форми інвестицій, як золоті прикраси. Оскільки вони не втратять своєї цінності, що б не діялося із національною валютою.

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