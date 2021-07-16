Смартфони Samsung почали ламатися по всьому світу

Власники смартфонів Samsung Galaxy S20 масово скаржаться на неполадки в роботі дисплея, які починають мерехтіти біло-зеленим кольором.





Як пише Phone Arena, перші інциденти були зареєстровані ще в травні 2021 року. Тоді один з користувачів поскаржився на мерехтливі лінії на екрані і за порадою служби підтримки скинув апарат до заводських налаштувань. Після цього дисплей став біло-зеленим, і користуватися ним стало складно.

Зараз проблему також активно обговорюють на різних форумах, включаючи Reddit, де тема, присвячена проблемам з дисплеями, була створена менше двох тижнів тому.

Джерело проблем поки не виявлено, однак схожі випадки відбувалися з дисплеями смартфонів Galaxy S9. Деякі користувачі стверджують, що смуги на екрані стали з’являтися після установки свіжих оновлень безпеки.