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Смартфони Samsung почали ламатися по всьому світу

16.07.2021
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Власники смартфонів Samsung Galaxy S20 масово скаржаться на неполадки в роботі дисплея, які починають мерехтіти біло-зеленим кольором.


Як пише Phone Arena, перші інциденти були зареєстровані ще в травні 2021 року. Тоді один з користувачів поскаржився на мерехтливі лінії на екрані і за порадою служби підтримки скинув апарат до заводських налаштувань. Після цього дисплей став біло-зеленим, і користуватися ним стало складно.

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Зараз проблему також активно обговорюють на різних форумах, включаючи Reddit, де тема, присвячена проблемам з дисплеями, була створена менше двох тижнів тому.

Джерело проблем поки не виявлено, однак схожі випадки відбувалися з дисплеями смартфонів Galaxy S9. Деякі користувачі стверджують, що смуги на екрані стали з’являтися після установки свіжих оновлень безпеки.

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16.07.2021
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