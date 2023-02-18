iPhone 15: головні слухи про новий смартфон від Apple

До виходу нового покоління iPhone залишилось ще доволі багато часу, але в інтернеті вже повно слухів про майбутню новинку. Ми зібрали 4 найцікавіших із них.

Без дірок

По-перше, ходять чутки, що iPhone 15 потенційно може бути безпортовим телефоном, тобто він не матиме фізичних портів для зарядки або передачі даних. Однак ці чутки поки не підтверджують, яким чином телефон буде заряджатися або передавати дані.

Гнучкий iPhone

Крім того, деякі джерела припускають, що Apple може випустити iPhone Fold у 2024 році в рамках лінійки iPhone 15. Цей пристрій, ймовірно, буде найдорожчим iPhone на сьогоднішній день і запропонує складаний дисплей.

Ціни

Що стосується можливих цін на iPhone 15, то, за різними чутками, телефон може бути випущений у кількох версіях, кожна з яких матиме різні ціни. Пропонуються такі ціни: iPhone 15 за $799, iPhone 15 Plus за $999, iPhone 15 Pro за $1099 і iPhone 15 Ultra за $1299.

Дата виходу

Також очікується, що iPhone 15 буде випущено приблизно в той самий час, що і програмне забезпечення iOS 17, що, найімовірніше, відбудеться восени 2023 року.

Важливо зазначити, що всі ці подробиці ґрунтуються на чутках і домислах і не були підтверджені компанією Apple. Тому не виключено, що деякі або всі ці деталі можуть змінитися до виходу iPhone 15.