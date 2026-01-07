Тонкий корпус та потужна батарея: представлено планшет realme Pad 3

Компанія realme розширила свою лінійку планшетів, анонсувавши нову модель — realme Pad 3. Пристрій поєднує в собі дисплей високої чіткості, вражаючу автономність та ультратонкий дизайн, а також підтримку сучасних функцій на базі штучного інтелекту.

Екран та дизайн: Планшет отримав 11,6-дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю 2800×2000 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення до 120 Гц, має яскравість 550 ніт та оснащений фільтром синього світла для захисту очей. Все це вмістили в металевий корпус завтовшки всього 6,6 мм.

Продуктивність: «Серцем» новинки став процесор Dimensity 7300 Max. Він працює у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Обсяг вбудованого накопичувача складає 128 або 256 ГБ, при цьому пам’ять можна розширити картами microSD до 2 ТБ. Працює гаджет під управлінням найсвіжішої операційної системи Android 16 з оболонкою realme UI 7.0.

Автономність та мультимедіа: Попри тонкий корпус, інженерам вдалося встановити акумулятор ємністю 12 200 мАг із підтримкою швидкої зарядки на 45 Вт. За звук відповідає аудіосистема з чотирьох динаміків. Також є дві камери по 8 Мп (основна та фронтальна), сканер відбитків пальців на грані та опціональна підтримка 5G.

Ціна Продажі стартували в Індії. Вартість Wi-Fi версії (8/128 ГБ) становить близько $300, а модель з підтримкою 5G коштуватиме від $334.