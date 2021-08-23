DXOMARK назвав кращі моделі камерофонів 2021 року

DxOMark вже котрий рік є головним мірилом фотоможливостей смартфонів. Так, багато хто називає рейтинг необ’єктивним, мовляв, багато позицій там проплачені, але як таких альтернатив йому немає. Саме тому кожен, хто хоче собі класний камерофон, спершу дивиться топ DxOMark. Якраз таки його ви і знайдете в статті далі.





№5 – Oppo Find X3 Pro

Флагман компанії оснащений просунутою квадрокамерою 50 + 13 + 50 + 3 МП, яка вміє класно знімати при будь-яких умовах освітлення і писати відео в 4К. Решта характеристик теж на рівні: 6.7-дюймовий AMOLED дисплей з 2К роздільною здатністю і процесор Snapdragon 888, що тягне будь-які сучасні ігри на найвищих налаштуваннях графіки. Є стереозвук і 65-ватна швидка зарядка, які підживлюють половину батареї за 15 хвилин.

№4 – Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra – ще один класний камерофон. Фотоможливості тут представлені квадрокамерою 48 + 48 + 12 + 20 МП. Під капотом торішнього флагмана знаходиться Snapdragon 865. По продуктивності він мінімально відрізняється від 888-го чіпсета, тому особливої ​​уваги на цей факт звертати не варто.

Основний козир гаджета – блискавична 120-ватна зарядка. Батарея ємністю 4500 мАг з нею повністю підживлюється за 23 хвилини.

№3 – Huawei Mate 40 Pro

Бронза дістається флагману Huawei. Mate 40 Pro комплектується потрійною камерою 50 + 12 + 20 МП і зігнутим 6.76-дюймовим OLED екраном з частотою оновлення 90 Гц. На борту пристрою є процесор Kirin 9000, а також АКБ ємністю 4400 мАг з підтримкою 68-ватної зарядки по дроту і 50-ватної по повітрю.



№2 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Новітній флагман китайців – єдиний смарт Xiaomi з вологозахистом IP68. Фотоможливості пристрою представлені потрійною камерою 50 + 48 + 48 МП. Переглядати знімки на 6.81-дюймовому екрані з 2К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц одне задоволення. Присутній додатковий дисплей, що вміє працювати в режимі видошукача. У повсякденному житті на нього виводяться повідомлення.



№1 – Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro – новоспечений король мобільної фотографії. Забратися на Олімп йому допомогла система з чотирьох камер: 50 + 64 + 13 + 40 МП. Також у моделі 120-герцовий дисплей діагоналлю 6.6 дюймів, потужний процесор Kirin 9000 / Snapdragon 888 в залежності від конфігурації і гучні стереодинаміки.