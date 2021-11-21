Складено ТОП-7 кращих бюджетних смартфонів у 2021 році

Не знаєте, як вибрати недорогий, але добрий смартфон? Допоможе наш рейтинг бюджетних моделей, які можна придбати у 2021 році.





Поняття “бюджетний” для кожного користувача може означати щось своє. Для нас це насамперед смартфони з нижнього цінового сегменту вартістю до 5-6 тисяч гривень, а то й менше. Враховуючи, з якою швидкістю розвиваються технології, сьогодні навіть недорогий апарат може мати гарний екран, швидкий процесор і NFC.

Суттєвий недолік багатьох доступних моделей – відсутність швидкої зарядки та застарілий роз’єм microUSB. Також дешевий телефон не може бути оснащений крутими камерами – якщо хочете заощадити, з цим краще просто змиритися і робити фото лише за хорошого освітлення.

Samsung Galaxy A12

Екран: 6.5″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камера: 48+5+2+2 Мп

Пам’ять: від 3/32 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio P35 (MT6765)

Акумулятор: 5000 мАг

Гідні бюджетні смартфони легко знайти у корейського виробника Samsung – це молодші моделі в лінійках Galaxy А та Galaxy M. Один із найдоступніших гаджетів у 2021 році – оновлений Galaxy A12.

Характеристики смартфона досить скромні, але дивує наявність підтримки безконтактних платежів і карт пам’яті об’ємом до 1 ТБ. Також модель працює на Android 10 і оснащується акумулятором ємністю 5000 мАг – причому він заряджається через сучасний USB-C, а не microUSB, і навіть підтримує швидку зарядку потужністю 15 Вт.

Основна камера отримала чотири датчики з головним сенсором 48 Мп. Вона досить якісна, щоб робити гарні фото для соцмереж. Смартфон поставляється у трьох кольорах, серед яких не лише класичний чорний, але ще й червоний та синій. Корпус пристрою виконаний із пластику, як це буває у недорогих моделей.

Infinix HOT 11S

Екран: 6.78″, роздільна здатність 2460×1080 пікс.

Камера: 50+2+2 Мп

Пам’ять: 4/64 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio G88

Акумулятор: 5000 мАг

Infinix HOT 11S, який вийшов у листопаді 2021 року, має відмінне співвідношення ціни та якості. При цьому смартфон оснащений великим екраном із частотою оновлення 90 Гц (інші моделі в нашій добірці можуть похвалитися лише 60 Гц), працює на свіжій системі Android 11 та підтримує безконтактні платежі через NFC.

З урахуванням вартості, апарат отримав просто відмінну камеру – з високою роздільною здатністю 50 Мп. Її доповнюють два датчики: AI Lens та сенсор для вимірювання глибини сцени під час зйомки з ефектом боке.

Також модель підтримує швидке заряджання потужністю 18 Вт (відповідний адаптер йде в комплекті) і оснащується енергоефективним процесором Helio G88. В цілому він потягне більшість сучасних ігор з комфортними налаштуваннями графіки. Infinix HOT 11S доступний у чорному та зеленому кольорі.

HUAWEI P smart 2021

Екран: 6.67″, роздільна здатність 2400×1080 пікс.

Камера: 48+8+2+2 Мп

Пам’ять: 4/128 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: Hisilicon Kirin 710A

Акумулятор: 4000 мАг

Не найдоступніший, але найактуальніший смартфон Huawei, який можна купити 5500 грн. Він приваблює не тільки ціною, а й приємним дизайном: модель випускається в яскраво-зеленому та чорному кольорах з акуратним блоком камери на матовій спинці. Працює пристрій на фірмовому процесорі Hisilicon Kirin 710: для користувача це означає економну витрату енергії та плавну роботу системи.

Камера з підтримкою штучного інтелекту та роздільною здатністю 48 Мп робить пристойні знімки при яскравому освітленні. Також тут використовується акумулятор ємністю 5000 мАг, який допоможе гаджету працювати без підзарядки півтора-два дні. Сервіси Google ця модель не підтримує.

HONOR 9C

Екран: 6.39″, роздільна здатність 1560×720 пікс.

Камера: 48+8+2 Мп

Пам’ять: 4/64 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: HiSilicon Kirin 710

Акумулятор: 4000 мАг

Якщо ви шукаєте недорогий смартфон з гарною камерою, зверніть увагу на HONOR 9C – він оснащений основним сенсором з роздільною здатністю 48 Мп і ультраширококутним датчиком з кутом огляду 120 градусів. Також у гаджета майже безрамковий екран з акуратно вписаною фронталкою та пристойний об’єм пам’яті 4/64 Гбайт. Тут є окремий слот для microSD – плюс ще два для сімок. Однак заряджатися модель буде довго, тому що в ній все ще використовується microUSB.

Смартфон не підтримує Google-сервіси, але у фірмовому магазині AppGallery вже є більшість популярних програм. Наприклад, у ньому можна завантажити програму «Гаманець» , щоб настроїти на пристрої безконтактну оплату.

Xiaomi Redmi 9C NFC

Екран: 6.53″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камера: 13+2 Мп, автофокус

Пам’ять: від 3/64 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio G35

Акумулятор: 5000 мАг

Топ найкращих бюджетних смартфонів не можна уявити без моделі Xiaomi. Один з найдешевших, але хороших гаджетів виробника – Redmi 9C з підтримкою NFC, величезним екраном та акумулятором ємністю 5000 мАг. Його можна знайти у синьому, червоному та чорному кольорі за ціною близько 4000 грн.

Типовий для апаратів бюджетної цінової категорії процесор від MediaTek, звичайно, не перетворює смартфон на ігровий, але цілком спритно справляється із запуском месенджерів, серфінгом та іншими стандартними програмами. Гаджет навіть потягне багато 3D-ігор, хоч і на мінімальних налаштуваннях. Єдиний недолік моделі – повільна зарядка через microUSB.

Якщо готові доплатити пару сотень, зверніть увагу на модель Redmi 9 – вона коштує трохи дорожче, але оснащена квадрокамерою та потужнішим процесором, а для зарядки використовує USB-C.

realme С11

Екран: 6.5″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камера: 13+2 Мп

Пам’ять: від 2/32 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio G35

Акумулятор: 5000 мАг

Ще один китайський гаджет на Андроїд, який не дарма потрапив до рейтингу бюджетних смартфонів 2021 року. Модель realme C11 стане гарним вибором для тих, хто шукає недорогий смартфон без NFC із великою батареєю. Тут стоїть солідний акумулятор ємністю 5000 мАг, з яким смартфон може працювати цілих два дні. Заряджається гаджет, на жаль, знову ж таки через microUSB – це компроміс для збереження невисокої ціни.

Смартфон працює на тому ж процесорі, що і модель Xiaomi. Проте камери тут лише дві (основна 13 Мп+2 Мп), і навіть фронталка 5 Мп. Базова модель оснащується скромним об’ємом пам’яті 2/32 Гбайт, при цьому сховище можна розширити на 256 гігів за допомогою microSD.

OPPO A54

Екран: 6.51″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камери: 13+2+2 Мп

Пам’ять: від 4/64 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: Mediatek Helio P35

Акумулятор: 5000 мАг

За OPPO A54 просять близько 6000 грн. За такої ціни смартфон має відмінні характеристики: тут і підтримка безконтактних платежів, і великий екран, і величезний акумулятор ємністю 5000 мАг, з яким пристрій пропрацює без підзарядки цілий день, а то й два. Заряджається гаджет через USB-C та підтримує швидку зарядку (18 Вт).

Зручно, що смартфон оснащений роздільним слотом для двох наносімок і карти пам’яті об’ємом до 256 Гбайт. Отже, вам не доведеться відмовлятися від другого номера, щоб розширити сховище.

Ще одна фішка моделі – селфі-камера з роздільною здатністю 16 Мп та підтримкою AI-б’ютифікації. При зйомці портретів вона автоматично підбирає налаштування для якісної передачі кольору шкіри та освітлення. Смартфон поставляється в перламутровому синьому та чорному кольорах: корпус, як це зазвичай буває, зроблений із пластику.

