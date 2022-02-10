Експерти розповіли, як передати зображення з екрана смартфона на ПК, телевізор та інший смартфон

В сьогоднішній статті розповімо, як легко передати зображення з екрана Android на ПК, телевізор чи інший пристрій на Android?





Screen Mirroring (дублювання екрана) — це процес, який дозволяє відображати/дублювати зображення зі смартфона на будь-який інший екран. Простими словами, мобільні ігри або відео, запущені на телефоні, відтворюватимуться на іншому екрані, наприклад, телевізорі, ноутбуці або будь-якому іншому мобільному пристрої.

Існує кілька інструментів, які допоможуть транслювати екран смартфона. У цій статті описані найпростіші та найшвидші способи виконати дублювання екрану.

Як вивести зображення з екрана Android на комп’ютер?

Спочатку розглянемо, як дублювати пристрій Android на персональний комп’ютер. Для цього необхідно скористатися програмою для трансляції екрана. З усіх інструментів дублювання екрану найбільш зручним та простим у використанні є iMyFone MirrorTo. З його допомогою можна:

Безперешкодно транслювати екран більшості iOS та Android-пристроїв на ПК. Керувати своїм телефоном за допомогою великого екрана комп’ютера. Керувати всіма програмами соціальних мереж, а також грати в мобільні ігри на екрані ПК. Транслювати зображення та аудіо з програми безпосередньо до програм для проведення конференцій.

Щоб вивести екран Android-пристрій на ПК, виконайте такі кроки.

Крок 1. Запустити iMyFone MirrorTo на своєму ПК

Щоб розпочати процедуру, потрібно завантажити та інсталювати програму на комп’ютер, а потім запустити її.

Крок 2. Підключити пристрій Android

Необхідно підключити пристрій Android до комп’ютера за допомогою кабелю USB. У вікні на телефоні потрібно вибрати пункт «Передача файлів».

Крок 3. Включити налагодження USB в режимі розробника

Для цього в налаштуваннях телефону необхідно вибрати розділ «Про телефон». Тут потрібно знайти пункт «Номер збірки» та натиснути на нього 7 разів. Деяким моделям може знадобитися додаткове відкриття розділу «Інформація про програмне забезпечення».

Після цього в налаштуваннях потрібно знайти розділ «Для розробників» і активувати функцію «Налагодження по USB», не відключаючи телефон від ПК. У вікні з питанням необхідно натиснути «Ок».

Крок 4. Надати дозволи для iMyFone MirrorTo

На пристрої Android з’явиться спливаюче вікно з проханням надати дозвіл для роботи. Щоб його дати, необхідно натиснути кнопку «Увімкнути» (Turn on). Після цього iMyFone MirrorTo автоматично встановиться на телефон.

Крок 5. Запустити програму та почати управління

Для початку роботи достатньо запустити програму iMyFone MirrorTo на пристрої Android. Екран почне дублюватися на дисплей ПК. Тепер грати в мобільні ігри, дивитися відеоролики, використовувати програми соціальних мереж та переглядати фотографії можна на великому екрані комп’ютера.

Як вивести зображення з екрана Android на телевізор?

Чимало користувачів зацікавить, як дублювати екран мобільного телефону на екран домашнього телевізора. Для цього необхідно слідувати наведеним нижче крокам.

Користувачеві потрібно перейти в налаштування телефону, а також свого телевізора або медіа-стрімера. На телефоні та TV необхідно активувати функцію «Дублювання екрана» (Screen Mirroring). На деяких телевізорах можна використовувати Wi-Fi Direct. На пристрої Android необхідно знайти та вибрати назву свого телевізора або бездротового моста (Bridge Device). Аналогічно на телевізорі в меню режиму дублювання потрібно знайти та вибрати свій мобільний телефон. Після того, як пристрої розпізнають один одного, розпочнеться процес з’єднання.

Коли з’єднання буде завершено, зображення з екрана мобільного телефону продублюється на екран телевізора.

Як вивести зображення з екрана Android на інший пристрій Android?

Багато людей, які дивляться з друзями відеоролики або фільми на телефоні, стикалися з певними незручностями. По-перше, екрани мобільних пристроїв надто маленькі для комфортного перегляду, по-друге, ділити один телефон на двох або навіть на компанію може бути складно – комусь завжди буде погано видно. Проте уникнути цих проблем легко, якщо продублювати зображення з екрана одного телефону Android на інший. Для цього потрібно використовувати сторонній додаток, наприклад, lnkwire — найкраща програма з найбільш зрозумілим і простим інтерфейсом.

Нижче ми опишемо докладні кроки щодо використання lnkwire для дублювання екрана телефону.

Перед початком необхідно переконатися, що обидва пристрої підключені до однієї мережі Wi-Fi. Якщо Wi-Fi недоступний, на одному пристрої можна активувати точку доступу, а другий – підключити до неї.

На обох пристроях необхідно відкрити Google Play Store і завантажити програму “lnkwire”. Після завантаження потрібно відкрити програму на першому пристрої, потім вибрати дію «Share» (Поділитися) та «Start Now» (Почати зараз)». lnkwire створює 12-значний код доступу. На другому пристрої також потрібно відкрити програму та вибрати Access (Отримати доступ). Тепер залишається ввести 12-значний код, отриманий на минулому етапі, і знову вибрати Access.

На цьому процес завершено. Тепер другий пристрій дублюватиме зображення екрана першого пристрою.

Висновок

Тепер можна легко дублювати зображення екрана свого телефону на комп’ютер, телевізор або інший Android пристрій. Для трансляції з телефону на ПК скористайтесь програмою iMyFone MirrorTo, а на телевізор – програмою lnkwire. Це найкращі інструменти для дублювання, представлені зараз.

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