Nokia випустила приставку, яка перетворює будь-який телевізор на Смарт-ТВ

Ми звикли, що бренд Nokia пов’язаний здебільшого зі смартфонами, але компанія займається й іншими пристроями. Наприклад, 11 листопада фірма представила смарт-ТВ приставку з великим обсягом пам’яті та свіжим Android TV 11.

Streaming Box 8010 відкриває доступ до більш ніж 7000 програм, які розширять функціонал будь-якого телевізора. Вона має 4 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам’яті, а за продуктивність відповідає процесор Amlogic S905X4-K. Це досить потужний чіп 2022 року, який має в своєму розпорядженні чотири ядра ARM Cortex-A55 і графіку Mali-G31 MP2.

У можливості приставки входить відтворення контенту 4К з частотою 60 кадрів в секунду. Звісно, ​​за умови, що таке розширення підтримується телевізором. Заявлено підтримку Dolby Atmos, Bluetooth 5.0 та Wi-Fi 6. Для підключення передбачені порти USB і Type-C, а також HDMI та аналогове AV з’єднання.

За словами розробників, Streaming Box 8010 спроектована, зокрема, для ігор. Вона тягне не лише проекти для Android, а й дозволяє запускати ігри з ПК через сервіс Nvidia GeForce Now.

«Nokia Streaming Box 8010 поставляється з покращеним набором мікросхем, що ідеально підходить для ігрових сесій. Завдяки трьом вбудованим USB портам, на один більше, ніж у попередній моделі, підключення двох ігрових контролерів стало простіше простого. Користувачі також оцінять більш високий обсяг пам’яті, яка становить 4 ГБ ОЗУ LPDDR4 і 32 ГБ флеш-пам’яті eMMC», — йдеться в повідомленні компанії.

Nokia Streaming Box 8010 дебютувала у Німеччині за ціною 129 євро, але незабаром новинка має з’явитися у продажу і на інших ринках.