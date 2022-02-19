Доходи українців перевірять: моніторитумуть навіть трати на комуналку

Міністерство фінансів активно готується до впровадження законопроекту, що поглибить моніторинг доходів та витрат громадян. Непрямі методи фінансового контролю в Україні вже застосовуються, однак владна структура бажає остаточно узаконити цей процес. Документ, який «посадить українців на повідок», збираються представити Верховній Раді вже наприкінці лютого.





Оскільки нові правила фінмоніторингу можуть виявитися набагато суворішими, деякі банки вже почали розсилати клієнтам листи із проханням підтвердити джерело своїх доходів. Адже з появою нового закону під контроль влади може потрапити геть усе: від транзакцій на великі суми до банальної оплати комуналки.

Йдеться про те, що будь-яке грошове надходження на рахунок громадянина буде піддаватися сумніву, а витрати розглядатимуть наче під мікроскопом. Нараз в Україні вже діє схожа система. Однак питання у банку викликають лише транзакції громадян на суму понад 50 тис. грн. Та з виходом нового закону цю планку можуть суттєво опустити.

Як стверджує голова Спілки споживачів компослуг України Олег Попенко, оновлена система фінмоніторингу може торкнутися навіть витрат на комуналку.

«Заплатив за комунальні послуги – пояснюй, звідки у тебе ці гроші. А якщо не поясниш, заблокують картку. Ми вже дуже близько до такого рівня контролю», – наголосив Попенко.

Варто зазначити, що у провідних європейських країнах фінанси громадян також контролюють. Але зазвичай населення цих держав має значно більший дохід, аніж наші співвітчизники. Якщо ж в Україні, де значна частка населення не в змозі навіть оплатити комуналку, почнуть вимагати пояснень за кожну тисячу гривень, почнуться «сльози і ридання».

Тож спершу владі варто замислитися над тим, як підвищити дохід українців, а вже потім впроваджувати фінансовий контроль, вимагаючи сплати податків за кожен прихід на банківську картку.

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