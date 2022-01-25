За світло можна платити менше: українцям назвали прилади, які висмоктують цілі статки

Зимова комуналка – не привід для жартів. Деяких споживачів ця стаття витрат позбавляє ледь не половини зарплатні. Та як виявилося українці все ж можуть вплинути на кінцеві суми у платіжках. До прикладу, скоротивши місячне споживання електроенергії.





Як пояснив голова Спілки споживачів компослуг Олег Попенко, щоб зменшити чек за світло потрібно замінити деякі електроприлади на енергоефективні. Мова йде про техніку із маркуванням «А+++». В першу чергу варто придбати обладнання, що використовується найчастіше та споживає найбільше енергії, наприклад холодильник, телевізор, мікрохвильовку чи пральну машину. Це допоможе скоротити споживання енергоресурсу на 30, чи навіть 50 кіловатів за місяць. Тобто сума в платіжці знизиться на 50-80 грн.

Якщо ж змоги придбати нову техніку у громадянина немає, є низка інших способів зменшити кількість використаної енергії без зайвих витрат.

ТОП-7 порад з економії

Пральна машина. На цьому пристрої можна зекономити до 35% енергії. Для цього необхідно лише встановити температуру прання на 30 градусів замість 40.

Холодильник. Якщо холодильник розмістити подалі він батарей на не притискати до стін, він споживатиме принаймні на 15% менше енергоресурсу.

Чайник. Завжди кип’ятіть лише ту кількість води, яка вам зараз потрібна. Тоді на електрочайнику вдасться зекономили до 20% ресурсу.

Бойлер. Щоб бойлер не став справжньою дірою у бюджеті, його необхідно чистити від накипу бодай раз на пів року. А якщо встановити на ньому температурні параметри в межах 45 та 55 градусів, загальна економія складатиме до 20%.

Порохотяг. Забруднені фільтри тут також можуть накрутити до 20% зайвої енергії.

Кондиціонер. Брудний та несправний кліматизатор використовує на 20-30% більше електрики. А якщо у вашого пристрою ще й проблеми з фреоном, це просто «кіловати на вітер».

Дрібні електропристрої. Навіть у режимі очікування кавоварки, комп’ютери, мікрохвильовки та мультиварки споживають чимало енергії. Тож їх варто вимикати з мережі, коли ви ними не користуєтеся.

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