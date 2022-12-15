Бюрократія йде в минуле: в «Дія» запрацювали ще дві послуги для переселенців

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про чергове оновлення у «Дія». З 13 грудня в державному застосунку з’явилося ще дві послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Їх впровадження дозволить переселенцям уникнути цілої низки бюрократичних процедур, яких досі дотримуються у державних установах.

Як зазначили у прес-службі Мінцифри, відтепер внутрішні переселенці зможуть з допомогою «Дія» змінити місце своєї реєстрації (у випадку переїзду в інше місто) або взагалі скасувати статус ВПО (в разі повернення додому). Обидві ці послуги можна отримати онлайн, витративши лише кілька хвилин свого часу.

У відомстві підкреслили, що перереєстрація переселенця та скасування статусу ВПО є автоматичними. Тобто користувачам не потрібно чекати підтвердження від держслужбовця, а тому відповідь на свій запит вони отримують фактично миттєво.

Нагадаємо, що раніше переселенцям було значно складніше отримати вказані послуги. Для цього їм доводилося особисто звертатися в місцеві представництва органів соціального захисту та стикатися з низкою бюрократичних процедур.

Зараз же всі громадяни, що мають довідку ВПО в додатку «Дія», можуть змінити місце реєстрації та скасувати свій статус внутрішнього переселенця лише за кілька кліків. Єдина умова – користувач повинен фізично знаходитися в місці, де хоче зареєструватися. Адже «Дія» попросить його підтвердити свою геолокацію.

Коментуючи запуск двох нових послуг голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що «Дія» продовжує боротьбу з бюрократією. Разом із Міністерством соціальної політики та «Проектом підтримки «Дія», який впровадила Програма розвитку ООН в Україні, МІнцифри вкотре підвищило рівень надання державних послуг. Ця місія є вкрай важливою для держави, особливо зараз, коли значна частина її громадян опинилася в складних життєвих умовах і потребує ще більше підтримки, ніж у мирний час.